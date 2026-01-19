Не едет один, не едут все: школа решила полностью отказаться от экскурсий

В начале ноября профиль в Facebook «Jelgava – Rīt» опубликовал запись, в которой говорится, что в Елгавской 4-й начальной школе принято решение больше не проводить экскурсии. Вот часть публикации:

«На прошлой неделе родителям учеников Елгавской 4-й начальной школы сообщили, что в связи с возражениями по поводу того, как до сих пор организовывались школьные экскурсии, дальнейшая политика школы будет заключаться в полном отказе от экскурсий, так как у школы нет средств, чтобы организовывать их за счёт школьного бюджета. Родители выражают большое недоумение, поскольку до сих пор экскурсии проводились на основе договорённости родителей о добровольных пожертвованиях. Почему теперь этого больше не будет?

Во время учебного процесса разрешено организовывать только учебные экскурсии, связанные с освоением учебного материала и достижением учебных целей. Соответственно, все расходы на их проведение должна покрывать школа, за исключением случаев, когда родители добровольно договорились о софинансировании. То есть, если хотя бы один родитель с этим не согласен, дополнительные взносы со стороны родителей взиматься не могут.

Чтобы школа могла оплатить по одной экскурсии в год для каждого класса, ей потребовалось бы около 20 тысяч евро дополнительных средств. В результате, из-за настойчивости одного из родителей не допускать экскурсии, оплачиваемые родителями, школа оценила затраты на обеспечение равных возможностей для всех учащихся и пришла к выводу, что это невозможно. Поэтому не будет ни экскурсий, оплачиваемых школой, ни экскурсий, оплачиваемых родителями».

Вопросы образования всегда актуальны — от зарплат учителей до использования мобильных телефонов и многого другого. Запись «Jelgava – Rīt» заставляет задуматься и об организации экскурсий, поэтому журналисты обратились в Государственную службу качества образования, чтобы понять, какие правила должны соблюдать школы при организации экскурсий. Ситуацию разъясняет старший эксперт Государственной службы качества образования Яна Вейнберга.

«Учебная экскурсия является одной из форм организации учебного процесса. Поскольку формы обучения самостоятельно выбирает школа и её педагоги, то именно школа и учителя самостоятельно принимают решение о необходимости организации экскурсий.

Если экскурсии организуются в период реализации образовательной программы, то есть в учебное время, они считаются частью учебно-воспитательного процесса, и связанные с ними расходы должны покрываться из финансовых средств, выделенных школе.

Перед экскурсией школа должна оценить наличие финансирования, необходимого для её проведения. Школа не имеет права требовать от родителей оплаты экскурсий, если только они сами добровольно не договорились о софинансировании.

Однако даже в том случае, если большинство родителей добровольно соглашаются софинансировать экскурсии, школа должна обеспечить участие в них и тех детей, чьи родители не внесли софинансирование. Кроме того, школы обязаны соблюдать установленные нормативными актами способы привлечения дополнительных финансовых средств и порядок использования дополнительных средств, полученных образовательным учреждением.

Хотя необходимое для проведения экскурсий финансирование должна обеспечивать школа, следует помнить, что в стране реализуются две программы/проекта, в рамках которых также возможно получить средства для обогащения опыта учащихся, — программа культурного образования «Latvijas skolas soma» («Школьный ранец Латвии») и проект «STEM и гражданское участие — школьный ранец».

Программа «Latvijas skolas soma» предоставляет школьникам возможность бесплатно регулярно знакомиться с культурными ценностями и современными проявлениями культуры Латвии, развивая компетенцию культурного понимания и самовыражения (школа может получить финансирование также на транспортные расходы и оплату билетов; финансирование администрируется учредителями образовательных учреждений).

В свою очередь, проект «STEM и гражданское участие — школьный ранец» (проект софинансируется Европейским социальным фондом плюс) предлагает возможности знакомства с естественными науками, технологиями, математикой (STEM) и гражданским участием через практические занятия, тесно связанные с учебным содержанием. В 2025/2026 учебном году каждому ученику предусмотрено финансирование для посещения двух мероприятий, а в начале проекта доступно 480 различных активностей по всей Латвии. Предложение доступно не только учреждениям общего и профессионального образования, но и дошкольным учреждениям».

Вейнберга поясняет, что школа имеет право не организовывать учебные экскурсии, однако призывает использовать возможности упомянутых проектов. По её словам, учащихся рекомендуется вывозить на учебные экскурсии — они приносят пользу, расширяя кругозор.

Ситуацию прокомментировала и директор Елгавской 4-й начальной школы Агита Лундберга:

«В настоящее время в самоуправлении рассматривается вопрос о том, какие возможности у школы есть законно привлекать софинансирование родителей для поддерживаемых родителями ученических экскурсий в тех случаях, когда в школьном бюджете отсутствуют необходимые финансовые средства.

Могу сказать лишь одно: ученики ездили на экскурсии и будут ездить и впредь! С моей стороны экскурсии ни в коем случае не запрещались, информация, всплывшая в социальных сетях, не соответствует действительности. Необходимо лишь принять соответствующие нормативные решения». До внесения ясности Лундберга от более подробных комментариев воздержалась.