С 1 января по 31 августа на освоение программ общего и профессионального среднего образования будет выделяться 50% установленного государственного финансирования. Это правило распространяется и на специальные дошкольные программы для детей от полутора до четырёх лет, а также на дошкольников до начала основного образования.

Поддержка предназначена детям и молодёжи, которые по состоянию на 1 сентября 2025 года зарегистрированы в Государственной информационной системе образования как украинские гражданские лица.

В Министерство образования и науки Латвии поясняют, что изменения связаны с продолжающимся военным вторжением России в Украину и необходимостью долгосрочной поддержки украинских беженцев в латвийской системе образования. В настоящее время в системе зарегистрировано более 3200 украинских учащихся.

Дополнительные средства предусмотрены на оплату труда педагогов, учебные материалы и реализацию программ профессионального образования. Отдельный акцент сделан на преодоление языкового барьера, который по прежнему остаётся одной из ключевых проблем.

В министерстве подчёркивают, что изменения будут реализованы в рамках действующих правил Кабинета министров и не создадут дополнительной нагрузки на государственный бюджет, поскольку финансирование уже заложено в утверждённом плане мер по поддержке украинских гражданских лиц на 2026 год.