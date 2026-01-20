В Австрии корова научилась гонять мух палкой

По словам исследователей из Венский университет ветеринарной медицины, это первый научно подтверждённый случай использования инструментов крупным рогатым скотом. Результаты наблюдений опубликованы в международном журнале Current Biology.

Учёные провели около 70 экспериментов, в ходе которых Вероника стабильно выполняла задания с палкой. В том числе она использовала щётку на длинной ручке, чтобы чесать спину. Зоологи подчёркивают, что ранее подобное поведение фиксировалось лишь у шимпанзе.

Соавтор исследования Алиса Ауэршперг отмечает, что речь не идёт о «гениальной» корове. По её словам, Вероника оказалась в необычных условиях: её держат не ради молока или мяса, а как домашнего питомца. У животного было много возможностей взаимодействовать с разными предметами, а также значительно больше жизненного опыта, чем у большинства коров.

Исследователи считают, что случай Вероники ставит под сомнение устоявшееся представление о коровах как о «простых» животных и показывает, насколько сильно среда и обращение могут влиять на когнитивные способности.