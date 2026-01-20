Во вторник, по дороге в Давос, Трамп сообщил, что согласился на встречу с «различными сторонами» по вопросу Гренландии на Всемирном экономическом форуме после «очень хорошего» телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

«Как я уже ясно дал понять всем, Гренландия имеет огромное значение для национальной и мировой безопасности. Назад дороги нет», — написал он. Трамп должен прибыть на форум в среду.

В интервью NBC News Трамп отказался ответить, будет ли он применять силу для захвата Гренландии. Он повторил свою угрозу обложить европейские страны пошлинами, если соглашение не будет достигнуто.

Тем временем командование Воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) объявило, что его самолеты вскоре прибудут на военную базу «Питуффик» в Гренландии.

Они направляются в Гренландию для проведения «различных, давно запланированных мероприятий NORAD», в которых будут также задействованы самолеты, базирующиеся на континентальной территории США и Канады, следует из сообщения NORAD в соцсети X.

«Эта деятельность была скоординирована с Королевством Дания, и все поддерживающие силы действуют с необходимыми дипломатическими разрешениями. Правительство Гренландии также проинформировано о планируемых мероприятиях», — сказано в заявлении.

Европейские военные в Гренландии

В течение выходных лидеры восьми стран Европы опубликовали совместное заявление, в котором выразили солидарность с Данией и заявили, что угрозы Трампа ввести против них пошлины за позицию в отношении Гренландии угрожают отправить отношения Европы и США «в опасный штопор».

Ранее Трамп объявил, что 1 февраля вступят в силу 10-процентные пошлины на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которые впоследствии могут быть повышены до 25%.

В своем посте в фейсбуке премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен написал, что территории должно быть позволено самой решать свою судьбу. «Мы не поддадимся давлению. Мы твердо стоим на позиции диалога, уважения и международного права», — сказал он.

В понедельник Дания направила «значительный контингент» солдат и главу своей армии на автономную территорию в дополнение к более чем 200 военнослужащим, уже находящимся там, пишет Reuters.

Однако Трампа это не впечатлило.

«Это не были военные, — сказал Трамп журналистам в понедельник. — Они прислали несколько человек и говорят, что прислали их не для меня, а для защиты от России. Но вы знаете, НАТО предупреждает Данию уже около 20 лет, даже больше, 25 лет, они предупреждают Данию о российской угрозе, и это не только Россия, это еще и Китай».

Во вторник в Давосе министр финансов США Скотт Бессент призвал торговых партнеров Америки «сделать глубокий вдох и дать ситуации развиваться», добавив, что «худшее, что могут сделать страны, — это эскалировать конфликт с США».

При этом в понедельник Бессент без энтузиазма отозвался о возможной реакции Европы, которая, по его словам, скорее всего создаст «ужасающую европейскую рабочую группу» вместо того, чтобы предпринять быстрые решительные действия.

Как может ответить ЕС

Выступая в Давосе во вторник, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа «полностью привержена» обеспечению безопасности в Арктике. По ее словам, безопасность в Арктике может быть обеспечена только совместными усилиями, и именно поэтому предлагаемые Трампом дополнительные тарифы являются «ошибкой».

Лидеры ЕС обсудят возможные варианты действий на чрезвычайном саммите в Брюсселе в четверг.

Один из сценариев — пакет тарифов на импорт из США на сумму 93 млрд евро, который может автоматически вступить в силу 6 февраля (эти меры Европа разработала на случай, если бы ей не удалось договориться с Вашингтоном о торговле).

Другой вариант — так называемая «торговая базука», официально именуемая Инструментом противодействия принуждению (Anti-Coercion Instrument, ACI), — это закон, который позволяет Европейскому союзу отвечать на экономический шантаж со стороны стран, не входящих в ЕС.

Он позволяет ограничивать доступ к государственным тендерам, инвестициям или банковской деятельности, а также торговлю услугами, в которой США имеют профицит по отношению к блоку (в том числе в сфере цифровых услуг).

ЕС заявил, что продолжает взаимодействовать с США «на всех уровнях», но отметил, что использование ACI не снимается с повестки дня.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что постарается встретиться с Трампом в среду, добавив, что торговый спор нежелателен. «Но если мы столкнемся с тарифами, которые мы считаем необоснованными, то мы способны ответить», — сказал Мерц.

«Я не понимаю твоих действий с Гренландией». Трамп публикует частную переписку

На фоне дискуссий вокруг Гренландии Трамп опубликовал свою частную переписку по этому вопросу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте.

Президент Франции написал, что согласен с президентом США по ряду вопросов (Сирия, Иран). «Но я не понимаю, что ты делаешь с Гренландией», — отметил Макрон.

Он также предложил устроить встречу «Большой семерки» в четверг после форума в Давосе и пригласить на поля этого саммита украинцев, датчан, сирийцев и россиян. Он также пригласил Трампа на ужин в Париже вечером в четверг.

Накануне, отвечая на вопрос о нежелании Макрона присоединяться к «Совету мира» по Газе, Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на вино. «Я введу тарифы в 200% на его вино и шампанское, и он присоединится, но он не обязан», — добавил президент США.

Трамп также опубликовал свою переписку с Рютте, в которой тот заявил: «Господин президент, дорогой Дональд, то, чего вы сегодня добились в Сирии, просто невероятно. Я воспользуюсь своими контактами со СМИ в Давосе, чтобы рассказать о вашей работе там, в Газе и на Украине. Я настроен найти выход из ситуации с Гренландией. С нетерпением жду встречи с вами».

Трамп решил обнародовать эти частные сообщения после того, как пресса опубликовала его переписку с норвежским премьер-министром Йонасом Гаром Стёре.

В ней Стёре предлагает совместно работать над устранением напряженности вокруг Гренландии, а Трамп жалуется, что Норвегия не присудила ему Нобелевскую премию мира и заявляет, что «более не считает себя обязанным думать только о мире».

Трамп резко критикует Британию за передачу Чагоса Маврикию

В понедельник премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал к спокойному обсуждению вопроса о Гренландии между союзниками и добавил, что не верит в реальность угроз Трампа захватить остров военным путем.

При этом британский лидер подчеркнул, что Лондон будет защищать исключительное право народа Гренландии и Дании принимать решения в отношении судьбы этой территории.

А уже во вторник Трамп обрушился на власти Британии с критикой по вопросу, не связанному с Гренландией: об архипелаге Чагос в Индийском океане, где находится стратегическая авиабаза, которую используют американские и британские военные.

В 1960-70-х годах ради строительства американской военной базы на атолле Диего-Гарсия с островов выселили местных жителей. В 2019 году Великобритания проиграла спор о принадлежности архипелага в Международном суде ООН. А в мае 2025 года Стармер подписал соглашение о передаче островов Чагос Маврикию.

В феврале прошлого года Трамп фактически одобрил передачу островов Чагос, когда Кир Стармер посещал Белый дом.

Теперь Трамп назвал передачу Великобританией островов Чагос Маврикию «чудовищной глупостью».

Трамп написал в Truth Social: «Шокирующим образом, наш „блестящий“ союзник по НАТО, Великобритания, в настоящее время планирует отдать остров Диего-Гарсия, где расположена важная военная база США, Маврикию, и сделать это БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО ПРИЧИНЫ».

«Без сомнения, Китай и Россия обратили внимание на это проявление слабости, — написал он. — То, что Великобритания отдает в высшей степени важную территорию, — это чудовищная глупость, и еще одна причина, почему Гренландия должна быть выкуплена ради национальной безопасности».