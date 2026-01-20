Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 20. Января Завтра: Algis, Olgerts, Orests
Доступность

Уходят, но не бегут. 113 домов в Риге отказались от договора с RNP

Редакция PRESS 20 января, 2026 16:13

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В ходе завершения приватизации во второй половине прошлого года 113 домов, ранее находившихся под управлением муниципального предприятия Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), проголосовали против заключения договора на дальнейшее управление с этим обслуживающим оператором. Об этом депутатам жилищно экологической комиссии Рижская дума сообщили представители компании.

Решения принимались в рамках обязательных голосований по завершению приватизации, которые RNP проводил поэтапно в течение шести месяцев. Такая процедура стала необходимой после того, как Сейм утвердил поправки к закону о завершении приватизации жилых домов, возложив на государство и самоуправления временную обязанность управлять приватизированными многоквартирными домами.

Срок действия этого обязательства истёк 31 декабря 2025 года, независимо от решений собственников. С 1 января ответственность за управление домами полностью перешла к общинам владельцев квартир.

Из 113 домов, проголосовавших против договора с RNP, 38 общин уже создали товарищества и либо управляют домами самостоятельно, либо выбрали других поставщиков услуг. Ещё 75 домов до установленного срока не определились с моделью управления. В их случае RNP временно продолжает предоставлять обязательный минимальный набор услуг, как это предусмотрено законом.

В целом в 2025 году компания организовала опросы 2819 домов или 130 154 собственников квартир, которые ранее не приняли управление домами на себя. По данным RNP, итоги голосований свидетельствуют о высокой лояльности клиентов — большинство общин всё же предпочло продолжить сотрудничество с предприятием на договорной основе.

RNP полностью принадлежит Рижской думе. Оборот компании в 2024 году составил 80,569 млн евро, что на 8,55% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль достигла 9 млн евро. В компании работают около 2000 сотрудников, под управлением находится примерно 3000 зданий.

На этом фоне в Рижской думе уже началась дискуссия о возможной продаже RNP, что может существенно изменить рынок управления жилым фондом столицы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Чемпион мира»: Миериня выдвинула Трампа на Нобеля
Важно

«Чемпион мира»: Миериня выдвинула Трампа на Нобеля (1)

Инициативу о высылке нелояльных не поддержали. Инструменты наказания уже так есть
Важно

Инициативу о высылке нелояльных не поддержали. Инструменты наказания уже так есть

СГД начинает рассылать письма: кому и зачем?
Важно

СГД начинает рассылать письма: кому и зачем?

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Люди пытаются спастись от слона-убийцы — и это не фильм ужасов!

Животные 19:21

Животные 0 комментариев

На востоке Индии уже больше недели люди живут как в фильме-катастрофе.
Жители деревень спят на крышах и залезают на деревья, прислушиваясь к каждому шороху. Причина — один дикий слон, который за 10 дней убил 22 человека! 

На востоке Индии уже больше недели люди живут как в фильме-катастрофе.
Жители деревень спят на крышах и залезают на деревья, прислушиваясь к каждому шороху. Причина — один дикий слон, который за 10 дней убил 22 человека! 

Читать
Загрузка

Трамп отказался от соглашения о послевоенном восстановлении Украины на 800 млрд. USD

Важно 18:57

Важно 0 комментариев

Подписание масштабного соглашения о послевоенном восстановлении Украины на сумму $800 млрд между Вашингтоном и Киевом не состоится на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Как сообщает Axios со ссылкой на источник в украинских властях, встреча президентов США и Украины, на которой планировалось закрепить договорённости, была отменена.

Подписание масштабного соглашения о послевоенном восстановлении Украины на сумму $800 млрд между Вашингтоном и Киевом не состоится на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Как сообщает Axios со ссылкой на источник в украинских властях, встреча президентов США и Украины, на которой планировалось закрепить договорённости, была отменена.

Читать

Где вы, богатые гурманы! В Риге закрывается второй за январь ресторан Michelin

Важно 18:56

Важно 0 комментариев

В Старой Риге на улице Смилшу закрывается ресторан и бар Barents, включённый в международный гастрономический гид Michelin Guide. Последним рабочим днём станет 31 января, подтвердила директор заведения Лаура Подгурска.

В Старой Риге на улице Смилшу закрывается ресторан и бар Barents, включённый в международный гастрономический гид Michelin Guide. Последним рабочим днём станет 31 января, подтвердила директор заведения Лаура Подгурска.

Читать

Сбивать и сажать! Военным разрешили разбираться с беспилотниками

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

Правительство Латвии одобрило поправки к нормативам, позволяющие Национальные вооружённые силы Латвии и Земессардзе при исполнении служебных обязанностей использовать специальные средства для перехвата, принудительной посадки или уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

Правительство Латвии одобрило поправки к нормативам, позволяющие Национальные вооружённые силы Латвии и Земессардзе при исполнении служебных обязанностей использовать специальные средства для перехвата, принудительной посадки или уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

Читать

Ратниекс просит не пускать детей кататься с Кепки Ушакова. И ставит знаки, которые игнорируют

Новости Латвии 18:31

Новости Латвии 0 комментариев

Власти Риги призывают родителей ограничить использование детьми крутых склонов Дрейлинькалнса для зимних развлечений. Вице-мэр Эдвардс Ратниекс указал на рост травм и повышенные риски при катании на санках, с подручными средствами и на лыжах. Вместо этого муниципалитет рекомендует пользоваться безопасной лыжной трассой у подножия холма.

Власти Риги призывают родителей ограничить использование детьми крутых склонов Дрейлинькалнса для зимних развлечений. Вице-мэр Эдвардс Ратниекс указал на рост травм и повышенные риски при катании на санках, с подручными средствами и на лыжах. Вместо этого муниципалитет рекомендует пользоваться безопасной лыжной трассой у подножия холма.

Читать

«Система — мусор»: родители ругают школу и «компетенции»

Латышские СМИ 18:26

Латышские СМИ 0 комментариев

В соцсетях вновь вспыхнула дискуссия об образовании. Родители признаются, что современная школьная система выматывает не только детей, но и взрослых. Поводом стали регулярные ситуации, когда домашние задания появляются в e klase поздно вечером - вопреки школьным правилам. Об этом пишет LA.

В соцсетях вновь вспыхнула дискуссия об образовании. Родители признаются, что современная школьная система выматывает не только детей, но и взрослых. Поводом стали регулярные ситуации, когда домашние задания появляются в e klase поздно вечером - вопреки школьным правилам. Об этом пишет LA.

Читать

Радиационный шторм «века» накрыл Землю

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

Ночью 20 января ученые зафиксировали мощнейший за последние около 25 лет радиационный шторм в околоземном пространстве. Он начался после сильной вспышки на Солнце, и поток высокоэнергетических частиц (протонов) достиг рекордных значений за XXI век. Такое событие оценивается как шторм уровня S4, что означает серьёзную активность.

Ночью 20 января ученые зафиксировали мощнейший за последние около 25 лет радиационный шторм в околоземном пространстве. Он начался после сильной вспышки на Солнце, и поток высокоэнергетических частиц (протонов) достиг рекордных значений за XXI век. Такое событие оценивается как шторм уровня S4, что означает серьёзную активность.

Читать