Уходят, но не бегут. 113 домов в Риге отказались от договора с RNP

Решения принимались в рамках обязательных голосований по завершению приватизации, которые RNP проводил поэтапно в течение шести месяцев. Такая процедура стала необходимой после того, как Сейм утвердил поправки к закону о завершении приватизации жилых домов, возложив на государство и самоуправления временную обязанность управлять приватизированными многоквартирными домами.

Срок действия этого обязательства истёк 31 декабря 2025 года, независимо от решений собственников. С 1 января ответственность за управление домами полностью перешла к общинам владельцев квартир.

Из 113 домов, проголосовавших против договора с RNP, 38 общин уже создали товарищества и либо управляют домами самостоятельно, либо выбрали других поставщиков услуг. Ещё 75 домов до установленного срока не определились с моделью управления. В их случае RNP временно продолжает предоставлять обязательный минимальный набор услуг, как это предусмотрено законом.

В целом в 2025 году компания организовала опросы 2819 домов или 130 154 собственников квартир, которые ранее не приняли управление домами на себя. По данным RNP, итоги голосований свидетельствуют о высокой лояльности клиентов — большинство общин всё же предпочло продолжить сотрудничество с предприятием на договорной основе.

RNP полностью принадлежит Рижской думе. Оборот компании в 2024 году составил 80,569 млн евро, что на 8,55% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль достигла 9 млн евро. В компании работают около 2000 сотрудников, под управлением находится примерно 3000 зданий.

На этом фоне в Рижской думе уже началась дискуссия о возможной продаже RNP, что может существенно изменить рынок управления жилым фондом столицы.