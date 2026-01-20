Дело мэра Ливаны оказалось пустышкой. Обыски не дали ничего

Дело получило широкий резонанс осенью 2022 года, когда Европейская прокуратура совместно с KNAB провела обыски в здании самоуправления Ливаны и в частном доме Вайводса. Тогдашние действия правоохранительных органов активно освещались в СМИ, однако само решение о прекращении преследования прошло почти незамеченным.

На этом фоне политики обращают внимание на схожие процессы в других регионах. Осенью прошлого года KNAB передал Европейской прокуратуре материалы для возбуждения дел о крупном мошенничестве в Валкском самоуправлении, а в ноябре аналогичное расследование было начато в Валмиерском крае. В политических кругах не исключают, что эти дела могут завершиться так же, как и процесс в Ливаны.

В соцсетях на решение Европейской прокуратуры отреагировали лишь немногие, в том числе бывшие министры охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня и Юрис Пуце. Пуце написал в X, что прекращение дела Вайводса показывает, как «очень странная волна уголовных дел против руководителей самоуправлений 2022–2023 годов постепенно уходит в никуда».

Берзиня, ныне депутат Сейма, задала более жёсткий вопрос. Она напомнила о громких заявлениях и телевизионных сюжетах и подчеркнула, что финалом стало закрытие дела.

Инга Берзиня задалась вопросом, кто компенсирует репутационный ущерб и эмоциональное давление, пережитые тогдашним мэром Ливаны.

История с Ливаны вновь поставила под сомнение баланс между публичными антикоррупционными кампаниями и их реальными юридическими итогами.