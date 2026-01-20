Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Дело мэра Ливаны оказалось пустышкой. Обыски не дали ничего

20 января, 2026

Līvānu novada ģerbonis.

Европейская прокуратура 9 января прекратила уголовное преследование по делу о возможном мошенничестве при реализации проектов промышленных зон в Ливаны. В действиях бывшего председателя самоуправления Андрис Вайводс состав преступления выявлен не был.

Дело получило широкий резонанс осенью 2022 года, когда Европейская прокуратура совместно с KNAB провела обыски в здании самоуправления Ливаны и в частном доме Вайводса. Тогдашние действия правоохранительных органов активно освещались в СМИ, однако само решение о прекращении преследования прошло почти незамеченным.

На этом фоне политики обращают внимание на схожие процессы в других регионах. Осенью прошлого года KNAB передал Европейской прокуратуре материалы для возбуждения дел о крупном мошенничестве в Валкском самоуправлении, а в ноябре аналогичное расследование было начато в Валмиерском крае. В политических кругах не исключают, что эти дела могут завершиться так же, как и процесс в Ливаны.

В соцсетях на решение Европейской прокуратуры отреагировали лишь немногие, в том числе бывшие министры охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня и Юрис Пуце. Пуце написал в X, что прекращение дела Вайводса показывает, как «очень странная волна уголовных дел против руководителей самоуправлений 2022–2023 годов постепенно уходит в никуда».

Берзиня, ныне депутат Сейма, задала более жёсткий вопрос. Она напомнила о громких заявлениях и телевизионных сюжетах и подчеркнула, что финалом стало закрытие дела.

Инга Берзиня задалась вопросом, кто компенсирует репутационный ущерб и эмоциональное давление, пережитые тогдашним мэром Ливаны.
История с Ливаны вновь поставила под сомнение баланс между публичными антикоррупционными кампаниями и их реальными юридическими итогами.

СГД начинает рассылать письма: кому и зачем?
СГД начинает рассылать письма: кому и зачем?

Инициативу о высылке нелояльных не поддержали. Инструменты наказания уже так есть
Инициативу о высылке нелояльных не поддержали. Инструменты наказания уже так есть

«Чемпион мира»: Миериня выдвинула Трампа на Нобеля
«Чемпион мира»: Миериня выдвинула Трампа на Нобеля (1)

Люди пытаются спастись от слона-убийцы — и это не фильм ужасов!

На востоке Индии уже больше недели люди живут как в фильме-катастрофе.
Жители деревень спят на крышах и залезают на деревья, прислушиваясь к каждому шороху. Причина — один дикий слон, который за 10 дней убил 22 человека! 

Трамп отказался от соглашения о послевоенном восстановлении Украины на 800 млрд. USD

Подписание масштабного соглашения о послевоенном восстановлении Украины на сумму $800 млрд между Вашингтоном и Киевом не состоится на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Как сообщает Axios со ссылкой на источник в украинских властях, встреча президентов США и Украины, на которой планировалось закрепить договорённости, была отменена.

Где вы, богатые гурманы! В Риге закрывается второй за январь ресторан Michelin

В Старой Риге на улице Смилшу закрывается ресторан и бар Barents, включённый в международный гастрономический гид Michelin Guide. Последним рабочим днём станет 31 января, подтвердила директор заведения Лаура Подгурска.

Сбивать и сажать! Военным разрешили разбираться с беспилотниками

Правительство Латвии одобрило поправки к нормативам, позволяющие Национальные вооружённые силы Латвии и Земессардзе при исполнении служебных обязанностей использовать специальные средства для перехвата, принудительной посадки или уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

Ратниекс просит не пускать детей кататься с Кепки Ушакова. И ставит знаки, которые игнорируют

Власти Риги призывают родителей ограничить использование детьми крутых склонов Дрейлинькалнса для зимних развлечений. Вице-мэр Эдвардс Ратниекс указал на рост травм и повышенные риски при катании на санках, с подручными средствами и на лыжах. Вместо этого муниципалитет рекомендует пользоваться безопасной лыжной трассой у подножия холма.

«Система — мусор»: родители ругают школу и «компетенции»

В соцсетях вновь вспыхнула дискуссия об образовании. Родители признаются, что современная школьная система выматывает не только детей, но и взрослых. Поводом стали регулярные ситуации, когда домашние задания появляются в e klase поздно вечером - вопреки школьным правилам. Об этом пишет LA.

Радиационный шторм «века» накрыл Землю

Ночью 20 января ученые зафиксировали мощнейший за последние около 25 лет радиационный шторм в околоземном пространстве. Он начался после сильной вспышки на Солнце, и поток высокоэнергетических частиц (протонов) достиг рекордных значений за XXI век. Такое событие оценивается как шторм уровня S4, что означает серьёзную активность.

