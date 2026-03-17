Пропавшего мужчину искали всю зиму: ужасная находка в центральном пруду Айзкраукле

Редакция PRESS 17 марта, 2026 12:26

ЧП и криминал

Весна в Айзкраукле, вместе с оттепелью, принесла ужасную трагедию. Местные жители обнаружили тело мужчины, замерзшее во льду водоема. Оказалось, что он попал в этот пруд в прошлом году, сообщает программа "Дегпункта".

Пруд в центре Айзкраукле — место, которое местные жители часто выбирают для отдыха или прогулок. Для одного из горожан этот водоем, вероятно, навсегда останется в памяти как место, где он обнаружил останки человека. Они буквально вмерзли в лед и только с помощью ручных инструментов спасателей их удалось вытащить на берег. Медики немедленно констатировали смерть, и полиция начала расследование.

Сотрудники правоохранительных органов, выясняя личность мужчины, пришли к довольно шокирующему выводу: погибший пропал без вести и находился в розыске почти четыре месяца.

Игорь Мартынов пропал из дома в ноябре прошлого года. В декабрьском выпуске программы «Дегпункта» призывали местных жителей, обладающих полезной информацией для полиции, сообщить об этом. Сегодня жители центра города не могут понять, как ни они все это время не замечали труп, лежащий в соседнем пруду.

«Он упал в воду еще до того, как лед образовался», — говорит местный житель.

Дом Игоря находится менее чем в 50 метрах от пруда — именно там он провел последние пять лет со своей женой Евгенией. Женщина рассказывает, что в тот роковой день он в последний раз вышел из квартиры с намерением подготовиться к празднованию собственного юбилея.

«У него был день рождения, ему исполнилось 60. Ему дали 20 евро, и он пошел в магазин за напитком – вот и все. Я не знаю больше ничего, полиция мне ничего не говорит, абсолютно ничего», – рассказывает Евгения.

Полиция предложила женщине опознать останки Игоря. Слово «останки» в буквальном смысле этого слова.

«Я узнала его по татуировке, потому что не могла узнать по лицу, ведь там было такое», — говорит женщина.

...Игорь не был склонен к суициду, Евгения это прекрасно знает. Сотрудники правоохранительных органов также утверждают, что в смерти мужчины не обнаружено признаков насилия. Причиной загадочной смерти могла стать эпилепсия шестидесятилетнего мужчины. Как говорит его жена, мужчина не лечил её. Для тех, кто страдает этим заболеванием и не пытается его контролировать, употребление алкоголя особенно опасно, так как может привести к сильным припадкам. Существует вероятность, что здоровье Игоря ухудшилось во время отдыха у пруда, он потерял контроль и упал в холодную воду. Однако это лишь версия, которую полиция пока не подтвердила и не предоставила другой информации о причине смерти.

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

