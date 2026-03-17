Пропавшего мужчину искали всю зиму: ужасная находка в центральном пруду Айзкраукле

Пруд в центре Айзкраукле — место, которое местные жители часто выбирают для отдыха или прогулок. Для одного из горожан этот водоем, вероятно, навсегда останется в памяти как место, где он обнаружил останки человека. Они буквально вмерзли в лед и только с помощью ручных инструментов спасателей их удалось вытащить на берег. Медики немедленно констатировали смерть, и полиция начала расследование.

Сотрудники правоохранительных органов, выясняя личность мужчины, пришли к довольно шокирующему выводу: погибший пропал без вести и находился в розыске почти четыре месяца.

Игорь Мартынов пропал из дома в ноябре прошлого года. В декабрьском выпуске программы «Дегпункта» призывали местных жителей, обладающих полезной информацией для полиции, сообщить об этом. Сегодня жители центра города не могут понять, как ни они все это время не замечали труп, лежащий в соседнем пруду.

«Он упал в воду еще до того, как лед образовался», — говорит местный житель.

Дом Игоря находится менее чем в 50 метрах от пруда — именно там он провел последние пять лет со своей женой Евгенией. Женщина рассказывает, что в тот роковой день он в последний раз вышел из квартиры с намерением подготовиться к празднованию собственного юбилея.

«У него был день рождения, ему исполнилось 60. Ему дали 20 евро, и он пошел в магазин за напитком – вот и все. Я не знаю больше ничего, полиция мне ничего не говорит, абсолютно ничего», – рассказывает Евгения.

Полиция предложила женщине опознать останки Игоря. Слово «останки» в буквальном смысле этого слова.

«Я узнала его по татуировке, потому что не могла узнать по лицу, ведь там было такое», — говорит женщина.

...Игорь не был склонен к суициду, Евгения это прекрасно знает. Сотрудники правоохранительных органов также утверждают, что в смерти мужчины не обнаружено признаков насилия. Причиной загадочной смерти могла стать эпилепсия шестидесятилетнего мужчины. Как говорит его жена, мужчина не лечил её. Для тех, кто страдает этим заболеванием и не пытается его контролировать, употребление алкоголя особенно опасно, так как может привести к сильным припадкам. Существует вероятность, что здоровье Игоря ухудшилось во время отдыха у пруда, он потерял контроль и упал в холодную воду. Однако это лишь версия, которую полиция пока не подтвердила и не предоставила другой информации о причине смерти.