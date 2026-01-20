Школу основали Мэттью и Сэйди Синглы. Они отказались допустить инспекторов государственного регулятора Ofsted, заявляя, что их структура якобы не является школой, а автономной общиной для семейного обучения. При этом сам Мэттью Сингл публиковал фотографии, где дети младшего школьного возраста держат оружие и стреляют по мишеням неподалёку от деревни Нетерфилд в Восточном Суссексе. На снимках дети носят ожерелья из гильз и используют нунчаки.

Во время поездки в Будапешт учащихся водили в тир, где они позировали с автоматами. По данным Ofsted, речь идёт о нелегально действующем учебном заведении. Уголовное расследование начиналось, но было прекращено из за пробелов в законодательстве. У регулятора по прежнему нет полномочий принудительно входить в помещения подозрительных неформальных школ. В 2022 году инспекторов просто не пустили внутрь.

Синглы, ранее состоявшие в крайне правых и националистических кругах, призывают родителей забирать детей из обычных школ и формально переводить их на домашнее обучение, продолжая посещать общину. По последним данным, в ней еженедельно участвуют более 40 семей.

Обучение включает предметы, основанные на теориях заговора. Сэйди Сингл утверждает, что на уроках истории «исправляет распространённые заблуждения и ложь». В частности, она заявляет, будто атака на Перл Харбор в 1941 году была проведена с ведома президента Франклин Рузвельт - версия, полностью опровергнутая историками. Детям также внушают, что теракты 11 сентября 2001 года были «современным Перл Харбором», о котором США якобы знали заранее.

Мэттью Сингл, в свою очередь, открыто выражает восхищение Владимир Путин и Ким Чен Ын, заявляя о «войне пробуждённого сообщества с государством». В интервью The Times он признал, что обучает детей стрельбе из лука и изготовлению пневматических винтовок и проводил занятия для людей от 4 до 82 лет, настаивая, что «безопасность всегда на первом месте».

Мэттью Сингл утверждает, что его цель - не создание «армии», а воспитание уверенных в себе молодых людей, способных защищать себя и свою общину.