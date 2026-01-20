Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
The Times нашла странную школу. Оружие, конспирология и симпатии к Путину

20 января, 2026 15:58

В британской общине Hope Sussex детям с четырёх лет наряду с английским языком, математикой и естественными науками преподают обращение с оружием и боевые искусства. Об этом сообщает The Times. Основатели проекта связаны с конспирологическими движениями и публично выражают симпатии российскому руководству.

Школу основали Мэттью и Сэйди Синглы. Они отказались допустить инспекторов государственного регулятора Ofsted, заявляя, что их структура якобы не является школой, а автономной общиной для семейного обучения. При этом сам Мэттью Сингл публиковал фотографии, где дети младшего школьного возраста держат оружие и стреляют по мишеням неподалёку от деревни Нетерфилд в Восточном Суссексе. На снимках дети носят ожерелья из гильз и используют нунчаки.

Во время поездки в Будапешт учащихся водили в тир, где они позировали с автоматами. По данным Ofsted, речь идёт о нелегально действующем учебном заведении. Уголовное расследование начиналось, но было прекращено из за пробелов в законодательстве. У регулятора по прежнему нет полномочий принудительно входить в помещения подозрительных неформальных школ. В 2022 году инспекторов просто не пустили внутрь.

Синглы, ранее состоявшие в крайне правых и националистических кругах, призывают родителей забирать детей из обычных школ и формально переводить их на домашнее обучение, продолжая посещать общину. По последним данным, в ней еженедельно участвуют более 40 семей.

Обучение включает предметы, основанные на теориях заговора. Сэйди Сингл утверждает, что на уроках истории «исправляет распространённые заблуждения и ложь». В частности, она заявляет, будто атака на Перл Харбор в 1941 году была проведена с ведома президента Франклин Рузвельт - версия, полностью опровергнутая историками. Детям также внушают, что теракты 11 сентября 2001 года были «современным Перл Харбором», о котором США якобы знали заранее.

Мэттью Сингл, в свою очередь, открыто выражает восхищение Владимир Путин и Ким Чен Ын, заявляя о «войне пробуждённого сообщества с государством». В интервью The Times он признал, что обучает детей стрельбе из лука и изготовлению пневматических винтовок и проводил занятия для людей от 4 до 82 лет, настаивая, что «безопасность всегда на первом месте».

Мэттью Сингл утверждает, что его цель - не создание «армии», а воспитание уверенных в себе молодых людей, способных защищать себя и свою общину.

«Чемпион мира»: Миериня выдвинула Трампа на Нобеля
«Чемпион мира»: Миериня выдвинула Трампа на Нобеля

Голосовали не глядя: как в Краславе пенсионерам с российскими паспортами отказали в помощи
Голосовали не глядя: как в Краславе пенсионерам с российскими паспортами отказали в помощи

Инициативу о высылке нелояльных не поддержали. Инструменты наказания уже так есть
Инициативу о высылке нелояльных не поддержали. Инструменты наказания уже так есть

Люди пытаются спастись от слона-убийцы — и это не фильм ужасов!

На востоке Индии уже больше недели люди живут как в фильме-катастрофе.
Жители деревень спят на крышах и залезают на деревья, прислушиваясь к каждому шороху. Причина — один дикий слон, который за 10 дней убил 22 человека! 

Трамп отказался от соглашения о послевоенном восстановлении Украины на 800 млрд. USD

Подписание масштабного соглашения о послевоенном восстановлении Украины на сумму $800 млрд между Вашингтоном и Киевом не состоится на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Как сообщает Axios со ссылкой на источник в украинских властях, встреча президентов США и Украины, на которой планировалось закрепить договорённости, была отменена.

Где вы, богатые гурманы! В Риге закрывается второй за январь ресторан Michelin

В Старой Риге на улице Смилшу закрывается ресторан и бар Barents, включённый в международный гастрономический гид Michelin Guide. Последним рабочим днём станет 31 января, подтвердила директор заведения Лаура Подгурска.

Сбивать и сажать! Военным разрешили разбираться с беспилотниками

Правительство Латвии одобрило поправки к нормативам, позволяющие Национальные вооружённые силы Латвии и Земессардзе при исполнении служебных обязанностей использовать специальные средства для перехвата, принудительной посадки или уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

Ратниекс просит не пускать детей кататься с Кепки Ушакова. И ставит знаки, которые игнорируют

Власти Риги призывают родителей ограничить использование детьми крутых склонов Дрейлинькалнса для зимних развлечений. Вице-мэр Эдвардс Ратниекс указал на рост травм и повышенные риски при катании на санках, с подручными средствами и на лыжах. Вместо этого муниципалитет рекомендует пользоваться безопасной лыжной трассой у подножия холма.

«Система — мусор»: родители ругают школу и «компетенции»

В соцсетях вновь вспыхнула дискуссия об образовании. Родители признаются, что современная школьная система выматывает не только детей, но и взрослых. Поводом стали регулярные ситуации, когда домашние задания появляются в e klase поздно вечером - вопреки школьным правилам. Об этом пишет LA.

Радиационный шторм «века» накрыл Землю

Ночью 20 января ученые зафиксировали мощнейший за последние около 25 лет радиационный шторм в околоземном пространстве. Он начался после сильной вспышки на Солнце, и поток высокоэнергетических частиц (протонов) достиг рекордных значений за XXI век. Такое событие оценивается как шторм уровня S4, что означает серьёзную активность.

