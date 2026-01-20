Конституционный суд начал рассмотрение дела о праве общественных СМИ вещать на русском

"Сегодня Конституционный суд начал рассмотрение дела о праве общественных СМИ вести вещание на русском языке. Показательно, что эту возможность защищает Сейм (правительственные партии), тогда как против выступают истцы — группа оппозиционных депутатов (Объединённый список, Нацобъединение)". Об этом сообщает правозащитник Елизавета Кривцова.



"Возвращать здравый смысл в плотное нагромождение идеологии — задача неблагодарная. Живучесть мифов, как правило, обратно пропорциональна способности государства предлагать эффективные решения накопившихся проблем. Там, где таких решений нет, идеология неизбежно занимает освободившееся пространство.

Мой прогноз прагматичен: на текущем этапе вряд ли удастся доказать тезис о том, что единое информационное пространство определяется не столько языком, сколько содержанием. Скорее всего, Конституционный суд подтвердит, что статус государственного языка, закреплённый в Конституции, предполагает функционирование общественных СМИ исключительно на латышском языке".





