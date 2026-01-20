Конституционный суд начал рассмотрение дела о праве общественных СМИ вещать на русском

"Сегодня Конституционный суд начал рассмотрение дела о праве общественных СМИ вести вещание на русском языке. Показательно, что эту возможность защищает Сейм (правительственные партии), тогда как против выступают истцы — группа оппозиционных депутатов (Объединённый список, Нацобъединение)". Об этом сообщает правозащитник Елизавета Кривцова.
"Возвращать здравый смысл в плотное нагромождение идеологии — задача неблагодарная. Живучесть мифов, как правило, обратно пропорциональна способности государства предлагать эффективные решения накопившихся проблем. Там, где таких решений нет, идеология неизбежно занимает освободившееся пространство.
Мой прогноз прагматичен: на текущем этапе вряд ли удастся доказать тезис о том, что единое информационное пространство определяется не столько языком, сколько содержанием. Скорее всего, Конституционный суд подтвердит, что статус государственного языка, закреплённый в Конституции, предполагает функционирование общественных СМИ исключительно на латышском языке".
На востоке Индии уже больше недели люди живут как в фильме-катастрофе.
Жители деревень спят на крышах и залезают на деревья, прислушиваясь к каждому шороху. Причина — один дикий слон, который за 10 дней убил 22 человека!
Подписание масштабного соглашения о послевоенном восстановлении Украины на сумму $800 млрд между Вашингтоном и Киевом не состоится на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Как сообщает Axios со ссылкой на источник в украинских властях, встреча президентов США и Украины, на которой планировалось закрепить договорённости, была отменена.
В Старой Риге на улице Смилшу закрывается ресторан и бар Barents, включённый в международный гастрономический гид Michelin Guide. Последним рабочим днём станет 31 января, подтвердила директор заведения Лаура Подгурска.
Правительство Латвии одобрило поправки к нормативам, позволяющие Национальные вооружённые силы Латвии и Земессардзе при исполнении служебных обязанностей использовать специальные средства для перехвата, принудительной посадки или уничтожения беспилотных летательных аппаратов.
Власти Риги призывают родителей ограничить использование детьми крутых склонов Дрейлинькалнса для зимних развлечений. Вице-мэр Эдвардс Ратниекс указал на рост травм и повышенные риски при катании на санках, с подручными средствами и на лыжах. Вместо этого муниципалитет рекомендует пользоваться безопасной лыжной трассой у подножия холма.
В соцсетях вновь вспыхнула дискуссия об образовании. Родители признаются, что современная школьная система выматывает не только детей, но и взрослых. Поводом стали регулярные ситуации, когда домашние задания появляются в e klase поздно вечером - вопреки школьным правилам. Об этом пишет LA.
Ночью 20 января ученые зафиксировали мощнейший за последние около 25 лет радиационный шторм в околоземном пространстве. Он начался после сильной вспышки на Солнце, и поток высокоэнергетических частиц (протонов) достиг рекордных значений за XXI век. Такое событие оценивается как шторм уровня S4, что означает серьёзную активность.
