35 лет баррикадам. «Свободу нельзя считать само собой разумеющейся»

Силиня подчеркнула, что независимость Латвии отстояли не только тогдашний глава правительства Ивар Годманис и Совет министров, но прежде всего народ. Она отметила редкое для истории чувство единства между властью и обществом и способность в чрезвычайно короткие сроки скоординироваться ради одной цели — свободной Латвии.

Премьер выразила благодарность Годманису, бывшим министрам и сотрудникам Государственной канцелярии, часть из которых продолжает работать там уже 35 лет. После её выступления участники заседания исполнили государственный гимн. Для этого в Дом правительства приехала Иева Акуратере, считающаяся одним из символов латвийской независимости. Она также исполнила песни «Lūgšana» и «Mans brālis» и заявила о вере в нынешнее молодое поколение страны, которое, по её словам, демонстрирует высокий уровень патриотизма.

С обращением к нынешнему составу кабинета выступил Годманис. Он напомнил, что ещё тогда называл участников баррикад смелыми людьми — и история это подтвердила. Бывший премьер пожелал нынешним руководителям страны сохранять мужество, отметив при этом высокий уровень солидарности министров, несмотря на разногласия между партиями и фракциями.

Ивар Годманис подчеркнул, что критикуют многие, но реальные дела — это совсем другое.

Он призвал правительство «держать курс» и продолжать развитие страны, несмотря на давление и упрёки, которые, по его мнению, в этом году могут лишь усилиться. После его слов Силиня, не скрывая эмоций, призналась, что для неё большая честь сидеть рядом с человеком, возглавлявшим правительство в переломный момент истории.

Председатель общества участников баррикад и директор Музея баррикад Ренарс Залис сообщил, что удалось организовать широкую программу памятных мероприятий, но подчеркнул — их необходимо продолжать, поскольку участников тех событий становится всё меньше. Он напомнил, что баррикады — один из всего трёх известных в мировой истории случаев, когда независимость государства была сохранена ненасильственным сопротивлением, и призвал включить их в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также было объявлено, что 27 января в здании Европейского парламента в Брюсселе откроется выставка, посвящённая баррикадам. Залис вновь поднял вопрос о придании Музею баррикад статуса государственного учреждения и создании при нём исследовательского центра.

На заседании выступили и бывшие министры баррикадного периода Армандс Плаудис и Дайнис Гегерис. В зале присутствовали родственники погибших, память которых почтили минутой молчания.

Баррикады в Риге начали возводить вечером 13 января 1991 года для защиты здания Верховного Совета, телевидения, мостов через Даугаву и других стратегических объектов. Самые кровавые события произошли 20 января при попытке ОМОНа захватить здание МВД. Тогда погиб водитель Министерства сообщения Роберт Мурниекс. Погибшие участники баррикад похоронены на Втором Лесном кладбище в Риге. С 1997 года 20 января официально отмечается как День памяти защитников баррикад.