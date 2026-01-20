Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 20. Января Завтра: Algis, Olgerts, Orests
Доступность

35 лет баррикадам. «Свободу нельзя считать само собой разумеющейся»

Редакция PRESS 20 января, 2026 15:13

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Свободу нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся даже сегодня — с таким посланием на торжественном заседании правительства, посвящённом 35-й годовщине баррикад 1991 года, выступила премьер-министр Эвика Силиня. По её словам, именно события января 1991 года сделали возможной жизнь в правовом и демократическом государстве.

Силиня подчеркнула, что независимость Латвии отстояли не только тогдашний глава правительства Ивар Годманис и Совет министров, но прежде всего народ. Она отметила редкое для истории чувство единства между властью и обществом и способность в чрезвычайно короткие сроки скоординироваться ради одной цели — свободной Латвии.

Премьер выразила благодарность Годманису, бывшим министрам и сотрудникам Государственной канцелярии, часть из которых продолжает работать там уже 35 лет. После её выступления участники заседания исполнили государственный гимн. Для этого в Дом правительства приехала Иева Акуратере, считающаяся одним из символов латвийской независимости. Она также исполнила песни «Lūgšana» и «Mans brālis» и заявила о вере в нынешнее молодое поколение страны, которое, по её словам, демонстрирует высокий уровень патриотизма.

С обращением к нынешнему составу кабинета выступил Годманис. Он напомнил, что ещё тогда называл участников баррикад смелыми людьми — и история это подтвердила. Бывший премьер пожелал нынешним руководителям страны сохранять мужество, отметив при этом высокий уровень солидарности министров, несмотря на разногласия между партиями и фракциями.

Ивар Годманис подчеркнул, что критикуют многие, но реальные дела — это совсем другое.
Он призвал правительство «держать курс» и продолжать развитие страны, несмотря на давление и упрёки, которые, по его мнению, в этом году могут лишь усилиться. После его слов Силиня, не скрывая эмоций, призналась, что для неё большая честь сидеть рядом с человеком, возглавлявшим правительство в переломный момент истории.

Председатель общества участников баррикад и директор Музея баррикад Ренарс Залис сообщил, что удалось организовать широкую программу памятных мероприятий, но подчеркнул — их необходимо продолжать, поскольку участников тех событий становится всё меньше. Он напомнил, что баррикады — один из всего трёх известных в мировой истории случаев, когда независимость государства была сохранена ненасильственным сопротивлением, и призвал включить их в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также было объявлено, что 27 января в здании Европейского парламента в Брюсселе откроется выставка, посвящённая баррикадам. Залис вновь поднял вопрос о придании Музею баррикад статуса государственного учреждения и создании при нём исследовательского центра.

На заседании выступили и бывшие министры баррикадного периода Армандс Плаудис и Дайнис Гегерис. В зале присутствовали родственники погибших, память которых почтили минутой молчания.

Баррикады в Риге начали возводить вечером 13 января 1991 года для защиты здания Верховного Совета, телевидения, мостов через Даугаву и других стратегических объектов. Самые кровавые события произошли 20 января при попытке ОМОНа захватить здание МВД. Тогда погиб водитель Министерства сообщения Роберт Мурниекс. Погибшие участники баррикад похоронены на Втором Лесном кладбище в Риге. С 1997 года 20 января официально отмечается как День памяти защитников баррикад.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Голосовали не глядя: как в Краславе пенсионерам с российскими паспортами отказали в помощи
Важно

Голосовали не глядя: как в Краславе пенсионерам с российскими паспортами отказали в помощи (3)

СГД начинает рассылать письма: кому и зачем?
Важно

СГД начинает рассылать письма: кому и зачем?

«Чемпион мира»: Миериня выдвинула Трампа на Нобеля
Важно

«Чемпион мира»: Миериня выдвинула Трампа на Нобеля (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Люди пытаются спастись от слона-убийцы — и это не фильм ужасов!

Животные 19:21

Животные 0 комментариев

На востоке Индии уже больше недели люди живут как в фильме-катастрофе.
Жители деревень спят на крышах и залезают на деревья, прислушиваясь к каждому шороху. Причина — один дикий слон, который за 10 дней убил 22 человека! 

На востоке Индии уже больше недели люди живут как в фильме-катастрофе.
Жители деревень спят на крышах и залезают на деревья, прислушиваясь к каждому шороху. Причина — один дикий слон, который за 10 дней убил 22 человека! 

Читать
Загрузка

Трамп отказался от соглашения о послевоенном восстановлении Украины на 800 млрд. USD

Важно 18:57

Важно 0 комментариев

Подписание масштабного соглашения о послевоенном восстановлении Украины на сумму $800 млрд между Вашингтоном и Киевом не состоится на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Как сообщает Axios со ссылкой на источник в украинских властях, встреча президентов США и Украины, на которой планировалось закрепить договорённости, была отменена.

Подписание масштабного соглашения о послевоенном восстановлении Украины на сумму $800 млрд между Вашингтоном и Киевом не состоится на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Как сообщает Axios со ссылкой на источник в украинских властях, встреча президентов США и Украины, на которой планировалось закрепить договорённости, была отменена.

Читать

Где вы, богатые гурманы! В Риге закрывается второй за январь ресторан Michelin

Важно 18:56

Важно 0 комментариев

В Старой Риге на улице Смилшу закрывается ресторан и бар Barents, включённый в международный гастрономический гид Michelin Guide. Последним рабочим днём станет 31 января, подтвердила директор заведения Лаура Подгурска.

В Старой Риге на улице Смилшу закрывается ресторан и бар Barents, включённый в международный гастрономический гид Michelin Guide. Последним рабочим днём станет 31 января, подтвердила директор заведения Лаура Подгурска.

Читать

Сбивать и сажать! Военным разрешили разбираться с беспилотниками

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

Правительство Латвии одобрило поправки к нормативам, позволяющие Национальные вооружённые силы Латвии и Земессардзе при исполнении служебных обязанностей использовать специальные средства для перехвата, принудительной посадки или уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

Правительство Латвии одобрило поправки к нормативам, позволяющие Национальные вооружённые силы Латвии и Земессардзе при исполнении служебных обязанностей использовать специальные средства для перехвата, принудительной посадки или уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

Читать

Ратниекс просит не пускать детей кататься с Кепки Ушакова. И ставит знаки, которые игнорируют

Новости Латвии 18:31

Новости Латвии 0 комментариев

Власти Риги призывают родителей ограничить использование детьми крутых склонов Дрейлинькалнса для зимних развлечений. Вице-мэр Эдвардс Ратниекс указал на рост травм и повышенные риски при катании на санках, с подручными средствами и на лыжах. Вместо этого муниципалитет рекомендует пользоваться безопасной лыжной трассой у подножия холма.

Власти Риги призывают родителей ограничить использование детьми крутых склонов Дрейлинькалнса для зимних развлечений. Вице-мэр Эдвардс Ратниекс указал на рост травм и повышенные риски при катании на санках, с подручными средствами и на лыжах. Вместо этого муниципалитет рекомендует пользоваться безопасной лыжной трассой у подножия холма.

Читать

«Система — мусор»: родители ругают школу и «компетенции»

Латышские СМИ 18:26

Латышские СМИ 0 комментариев

В соцсетях вновь вспыхнула дискуссия об образовании. Родители признаются, что современная школьная система выматывает не только детей, но и взрослых. Поводом стали регулярные ситуации, когда домашние задания появляются в e klase поздно вечером - вопреки школьным правилам. Об этом пишет LA.

В соцсетях вновь вспыхнула дискуссия об образовании. Родители признаются, что современная школьная система выматывает не только детей, но и взрослых. Поводом стали регулярные ситуации, когда домашние задания появляются в e klase поздно вечером - вопреки школьным правилам. Об этом пишет LA.

Читать

Радиационный шторм «века» накрыл Землю

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

Ночью 20 января ученые зафиксировали мощнейший за последние около 25 лет радиационный шторм в околоземном пространстве. Он начался после сильной вспышки на Солнце, и поток высокоэнергетических частиц (протонов) достиг рекордных значений за XXI век. Такое событие оценивается как шторм уровня S4, что означает серьёзную активность.

Ночью 20 января ученые зафиксировали мощнейший за последние около 25 лет радиационный шторм в околоземном пространстве. Он начался после сильной вспышки на Солнце, и поток высокоэнергетических частиц (протонов) достиг рекордных значений за XXI век. Такое событие оценивается как шторм уровня S4, что означает серьёзную активность.

Читать