ИИ уже отбирает работу? Новый отчёт показал неожиданный поворот

Свежий анализ использования ИИ-ассистента Claude показал: вместо «замены» сотрудников технология чаще помогает им справляться с задачами. Но есть нюанс — и он важный.

Исследователи изучили два миллиона реальных диалогов людей с ИИ и выяснили: почти половина профессий уже использует ИИ как минимум в четверти рабочих задач. Это заметный скачок всего за год.

Однако ИИ распределяется по рынку очень неравномерно.

Чаще всего его используют там, где требуется высокое образование — особенно в программировании. В одних профессиях ИИ берёт на себя самые сложные части работы, в других — наоборот, рутину. Где-то это повышает квалификацию людей, а где-то упрощает саму профессию.

Есть и географический сюрприз.

В более бедных странах ИИ чаще используют для обучения, а в богатых — для работы и повседневных дел. Причина простая: разные стадии привыкания к технологии.

Интересно и другое.

Большинство пользователей не отдают ИИ работу целиком. Чаще они работают вместе с ним: правят тексты, дорабатывают идеи, проверяют результат. Полная автоматизация встречается реже — и со временем её доля даже снижается.

Почему? Потому что на сложных задачах ИИ начинает ошибаться. Чем длиннее и труднее задание, тем меньше шансов, что он справится без человеческой проверки. Это резко охлаждает ожидания быстрого роста производительности.

Выводов исследователи не делают.

Но между строк читается одно:

ИИ пока не «увольняет» людей.

Он меняет саму логику работы — медленно, неравномерно и совсем не так, как пугали заголовки.