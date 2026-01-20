Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 20. Января Завтра: Algis, Olgerts, Orests
Доступность

ИИ уже отбирает работу? Новый отчёт показал неожиданный поворот

Редакция PRESS 20 января, 2026 12:21

Всюду жизнь 0 комментариев

Кажется, страхи были преждевременными.
Искусственный интеллект пока не выталкивает людей с рабочих мест — он тихо встраивается внутрь профессий и меняет их изнутри.

Свежий анализ использования ИИ-ассистента Claude показал: вместо «замены» сотрудников технология чаще помогает им справляться с задачами. Но есть нюанс — и он важный.

Исследователи изучили два миллиона реальных диалогов людей с ИИ и выяснили: почти половина профессий уже использует ИИ как минимум в четверти рабочих задач. Это заметный скачок всего за год.

Однако ИИ распределяется по рынку очень неравномерно.

Чаще всего его используют там, где требуется высокое образование — особенно в программировании. В одних профессиях ИИ берёт на себя самые сложные части работы, в других — наоборот, рутину. Где-то это повышает квалификацию людей, а где-то упрощает саму профессию.

Есть и географический сюрприз.
В более бедных странах ИИ чаще используют для обучения, а в богатых — для работы и повседневных дел. Причина простая: разные стадии привыкания к технологии.

Интересно и другое.
Большинство пользователей не отдают ИИ работу целиком. Чаще они работают вместе с ним: правят тексты, дорабатывают идеи, проверяют результат. Полная автоматизация встречается реже — и со временем её доля даже снижается.

Почему? Потому что на сложных задачах ИИ начинает ошибаться. Чем длиннее и труднее задание, тем меньше шансов, что он справится без человеческой проверки. Это резко охлаждает ожидания быстрого роста производительности.

Выводов исследователи не делают.
Но между строк читается одно:
ИИ пока не «увольняет» людей.
Он меняет саму логику работы — медленно, неравномерно и совсем не так, как пугали заголовки.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

СГД начинает рассылать письма: кому и зачем?
Важно

СГД начинает рассылать письма: кому и зачем?

Нравы airBaltic в рижском аэропорту: пассажирку заставили удалить видео и обыскали телефон
Важно

Нравы airBaltic в рижском аэропорту: пассажирку заставили удалить видео и обыскали телефон (1)

В Резекне на балконе нашли труп пропавшего без вести мужчины
Важно

В Резекне на балконе нашли труп пропавшего без вести мужчины

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ночью нам снова обещают серьезный мороз

Новости Латвии 14:53

Новости Латвии 0 комментариев

По прогнозам синоптиков, во вторник вечером в большей части Латвии произойдет резкое похолодание, небо будет ясным, а ветер слабым.

По прогнозам синоптиков, во вторник вечером в большей части Латвии произойдет резкое похолодание, небо будет ясным, а ветер слабым.

Читать
Загрузка

Неприятный инцидент с airBaltic в рижском аэропорту: пассажирку заставили удалить видео и обыскали телефон

Важно 14:40

Важно 0 комментариев

Утром в рижском аэропорту путешественница Элита Милграве столкнулась с ситуацией, которую она назвала неуважительной и унизительной. По её словам, поведение сотрудников авиакомпании airBaltic перешло все границы.

Утром в рижском аэропорту путешественница Элита Милграве столкнулась с ситуацией, которую она назвала неуважительной и унизительной. По её словам, поведение сотрудников авиакомпании airBaltic перешло все границы.

Читать

Почему некоторые раны не заживают годами? Учёные нашли неожиданную причину

Азбука здоровья 14:26

Азбука здоровья 0 комментариев

Иногда рана просто отказывается заживать.
Антибиотики работают, перевязки делают, а кожа будто нажала на паузу.

Иногда рана просто отказывается заживать.
Антибиотики работают, перевязки делают, а кожа будто нажала на паузу.

Читать

Кризисное пособие после пожара под Кекавой запросила только одна семья

ЧП и криминал 14:24

ЧП и криминал 0 комментариев

Самоуправление Кекавского края получило одно заявление от пострадавших от пожара жителей Крусткалнса на выплату кризисного пособия, сообщили в самоуправлении.

Самоуправление Кекавского края получило одно заявление от пострадавших от пожара жителей Крусткалнса на выплату кризисного пособия, сообщили в самоуправлении.

Читать

Просто бизнес, ничего личного: Жагарс прокомментировал увольнение сотрудников из театра

Важно 14:18

Важно 0 комментариев

В связи с сокращением дотаций театр Dailes принял решение о проведении структурных изменений и увольнении ряда сотрудников. Насколько болезненным был этот вариант и почему директор театра Юрис Жагарс выбрал именно его, он объяснил в программе TV24 «Nedēļa post scriptum».

В связи с сокращением дотаций театр Dailes принял решение о проведении структурных изменений и увольнении ряда сотрудников. Насколько болезненным был этот вариант и почему директор театра Юрис Жагарс выбрал именно его, он объяснил в программе TV24 «Nedēļa post scriptum».

Читать

К вечеру в Латвии подморозит до минус 20

Важно 14:05

Важно 0 комментариев

Во вторник в Латвии будет светить солнце, но в части Курземе и на северо-западе Видземе небо будет облачным, прогнозируют синоптики.

Во вторник в Латвии будет светить солнце, но в части Курземе и на северо-западе Видземе небо будет облачным, прогнозируют синоптики.

Читать

При поддержке НАТО: в Латвии откроется центр стартапов в области оборонных технологий

Новости Латвии 13:41

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг, 22 января, в Латвии состоится официальное открытие центра "UniLab Defence" - акселератора оборонных инноваций НАТО для Североатлантического региона (NATO DIANA), сообщили агентству ЛЕТА представители центра.

В четверг, 22 января, в Латвии состоится официальное открытие центра "UniLab Defence" - акселератора оборонных инноваций НАТО для Североатлантического региона (NATO DIANA), сообщили агентству ЛЕТА представители центра.

Читать