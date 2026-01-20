Спина болит сегодня — не спишь через шесть лет? Учёные нашли тревожную связь

Исследование, длившееся несколько лет, показало неожиданную закономерность. Мужчины, которые регулярно жаловались на боль в спине, значительно чаще сталкивались с нарушениями сна спустя годы. Причём связь оказалась односторонней:
сначала спина,
потом — плохой сон.
И не просто «поспал меньше». Речь идёт о целом наборе проблем:
— трудности с засыпанием,
— частые ночные пробуждения,
— сбитый режим,
— дневная сонливость.
В цифрах это выглядело так: риск проблем со сном возрастал на 12–25 процентов через шесть лет после начала болей в спине.
Важно и то, чего учёные не нашли. Плохой сон сам по себе не приводил к будущим болям в спине. То есть сценарий разворачивается в одну сторону — от боли к бессонным ночам.
Почему это настораживает? Потому что сон в пожилом возрасте — не роскошь, а фундамент. Его ухудшение связано с ускоренным снижением памяти, тревожностью, депрессией, падениями и общим ухудшением здоровья.
Получается, боль в спине — это не только про дискомфорт «здесь и сейчас». Это возможный ранний сигнал, который организм подаёт задолго до серьёзных проблем со сном.
И дальше каждый решает сам:
— терпеть и «привыкать»,
— или воспринимать боль как предупреждение, а не фон.