Спина болит сегодня — не спишь через шесть лет? Учёные нашли тревожную связь

Редакция PRESS 20 января, 2026 11:37

Наука 0 комментариев

Боль в спине — кажется, обычная возрастная история. Но новые данные показывают: у мужчин после 65 лет она может запустить цепочку проблем, которые аукнутся намного позже — прежде всего ночью.

Исследование, длившееся несколько лет, показало неожиданную закономерность. Мужчины, которые регулярно жаловались на боль в спине, значительно чаще сталкивались с нарушениями сна спустя годы. Причём связь оказалась односторонней:
сначала спина,
потом — плохой сон.

И не просто «поспал меньше». Речь идёт о целом наборе проблем:
— трудности с засыпанием,
— частые ночные пробуждения,
— сбитый режим,
— дневная сонливость.

В цифрах это выглядело так: риск проблем со сном возрастал на 12–25 процентов через шесть лет после начала болей в спине.

Важно и то, чего учёные не нашли. Плохой сон сам по себе не приводил к будущим болям в спине. То есть сценарий разворачивается в одну сторону — от боли к бессонным ночам.

Почему это настораживает? Потому что сон в пожилом возрасте — не роскошь, а фундамент. Его ухудшение связано с ускоренным снижением памяти, тревожностью, депрессией, падениями и общим ухудшением здоровья.

Получается, боль в спине — это не только про дискомфорт «здесь и сейчас». Это возможный ранний сигнал, который организм подаёт задолго до серьёзных проблем со сном.

И дальше каждый решает сам:
— терпеть и «привыкать»,
— или воспринимать боль как предупреждение, а не фон.

По прогнозам синоптиков, во вторник вечером в большей части Латвии произойдет резкое похолодание, небо будет ясным, а ветер слабым.

Утром в рижском аэропорту путешественница Элита Милграве столкнулась с ситуацией, которую она назвала неуважительной и унизительной. По её словам, поведение сотрудников авиакомпании airBaltic перешло все границы.

Иногда рана просто отказывается заживать.
Антибиотики работают, перевязки делают, а кожа будто нажала на паузу.

Самоуправление Кекавского края получило одно заявление от пострадавших от пожара жителей Крусткалнса на выплату кризисного пособия, сообщили в самоуправлении.

В связи с сокращением дотаций театр Dailes принял решение о проведении структурных изменений и увольнении ряда сотрудников. Насколько болезненным был этот вариант и почему директор театра Юрис Жагарс выбрал именно его, он объяснил в программе TV24 «Nedēļa post scriptum».

Во вторник в Латвии будет светить солнце, но в части Курземе и на северо-западе Видземе небо будет облачным, прогнозируют синоптики.

В четверг, 22 января, в Латвии состоится официальное открытие центра "UniLab Defence" - акселератора оборонных инноваций НАТО для Североатлантического региона (NATO DIANA), сообщили агентству ЛЕТА представители центра.

