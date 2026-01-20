Спина болит сегодня — не спишь через шесть лет? Учёные нашли тревожную связь

Исследование, длившееся несколько лет, показало неожиданную закономерность. Мужчины, которые регулярно жаловались на боль в спине, значительно чаще сталкивались с нарушениями сна спустя годы. Причём связь оказалась односторонней:

сначала спина,

потом — плохой сон.

И не просто «поспал меньше». Речь идёт о целом наборе проблем:

— трудности с засыпанием,

— частые ночные пробуждения,

— сбитый режим,

— дневная сонливость.

В цифрах это выглядело так: риск проблем со сном возрастал на 12–25 процентов через шесть лет после начала болей в спине.

Важно и то, чего учёные не нашли. Плохой сон сам по себе не приводил к будущим болям в спине. То есть сценарий разворачивается в одну сторону — от боли к бессонным ночам.

Почему это настораживает? Потому что сон в пожилом возрасте — не роскошь, а фундамент. Его ухудшение связано с ускоренным снижением памяти, тревожностью, депрессией, падениями и общим ухудшением здоровья.

Получается, боль в спине — это не только про дискомфорт «здесь и сейчас». Это возможный ранний сигнал, который организм подаёт задолго до серьёзных проблем со сном.

И дальше каждый решает сам:

— терпеть и «привыкать»,

— или воспринимать боль как предупреждение, а не фон.