Ракета уже на старте: обратный отсчёт к полёту людей к Луне начался!

Редакция PRESS 20 января, 2026 10:34

Всюду жизнь

Это выглядело почти нереально.
Огромная лунная ракета медленно — со скоростью меньше километра в час — ползла к стартовой площадке почти 12 часов. И всё-таки дошла.

Миссия Artemis II официально заняла своё место на стартовом комплексе. С этого момента начинается самый нервный этап — финальная подготовка к полёту людей вокруг Луны.

Никакого запуска пока нет. Но начинается то, без чего он невозможен.

В ближайшие дни инженеры проведут так называемую «генеральную репетицию». Ракету заправят сверххолодным топливом, полностью прокрутят обратный отсчёт — вплоть до секунд, — а затем всё аккуратно сольют обратно. Почти как запуск, но без старта.

Именно на этом этапе чаще всего вскрываются сюрпризы.

Если что-то пойдёт не так, ракету могут снова увезти в сборочный ангар, разобрать, проверить и начать цикл заново. Иногда таких репетиций бывает несколько — пока система не покажет, что готова.

Когда всё будет подтверждено, на борту окажутся четыре астронавта. Их ждёт примерно 10 дней полёта: выход на лунную орбиту, облёт спутника Земли и возвращение домой.

Это будет первый пилотируемый полёт к Луне за десятилетия — без посадки, но с живыми людьми внутри корабля.

Миссия считается ключевым шагом к следующему этапу — возвращению людей на поверхность Луны и дальнейшему движению к Марсу.

А пока ракета стоит на старте,
горит свет прожекторов
и начинается самый длинный обратный отсчёт.

Ночью нам снова обещают серьезный мороз

Новости Латвии 14:53

Новости Латвии

По прогнозам синоптиков, во вторник вечером в большей части Латвии произойдет резкое похолодание, небо будет ясным, а ветер слабым.

По прогнозам синоптиков, во вторник вечером в большей части Латвии произойдет резкое похолодание, небо будет ясным, а ветер слабым.

Нравы airBaltic в рижском аэропорту: пассажирку заставили удалить видео и обыскали телефон

Важно 14:40

Важно

Утром в рижском аэропорту путешественница Элита Милграве столкнулась с ситуацией, которую она назвала неуважительной и унизительной. По её словам, поведение сотрудников авиакомпании airBaltic перешло все границы.

Утром в рижском аэропорту путешественница Элита Милграве столкнулась с ситуацией, которую она назвала неуважительной и унизительной. По её словам, поведение сотрудников авиакомпании airBaltic перешло все границы.

Почему некоторые раны не заживают годами? Учёные нашли неожиданную причину

Азбука здоровья 14:26

Азбука здоровья

Иногда рана просто отказывается заживать.
Антибиотики работают, перевязки делают, а кожа будто нажала на паузу.

Иногда рана просто отказывается заживать.
Антибиотики работают, перевязки делают, а кожа будто нажала на паузу.

Кризисное пособие после пожара под Кекавой запросила только одна семья

ЧП и криминал 14:24

ЧП и криминал

Самоуправление Кекавского края получило одно заявление от пострадавших от пожара жителей Крусткалнса на выплату кризисного пособия, сообщили в самоуправлении.

Самоуправление Кекавского края получило одно заявление от пострадавших от пожара жителей Крусткалнса на выплату кризисного пособия, сообщили в самоуправлении.

Просто бизнес, ничего личного: Жагарс прокомментировал увольнение сотрудников из театра

Важно 14:18

Важно

В связи с сокращением дотаций театр Dailes принял решение о проведении структурных изменений и увольнении ряда сотрудников. Насколько болезненным был этот вариант и почему директор театра Юрис Жагарс выбрал именно его, он объяснил в программе TV24 «Nedēļa post scriptum».

В связи с сокращением дотаций театр Dailes принял решение о проведении структурных изменений и увольнении ряда сотрудников. Насколько болезненным был этот вариант и почему директор театра Юрис Жагарс выбрал именно его, он объяснил в программе TV24 «Nedēļa post scriptum».

К вечеру в Латвии подморозит до минус 20

Важно 14:05

Важно

Во вторник в Латвии будет светить солнце, но в части Курземe и на северо-западе Видземе небо будет облачным, прогнозируют синоптики.

Во вторник в Латвии будет светить солнце, но в части Курземе и на северо-западе Видземе небо будет облачным, прогнозируют синоптики.

При поддержке НАТО: в Латвии откроется центр стартапов в области оборонных технологий

Новости Латвии 13:41

Новости Латвии

В четверг, 22 января, в Латвии состоится официальное открытие центра "UniLab Defence" - акселератора оборонных инноваций НАТО для Североатлантического региона (NATO DIANA), сообщили агентству ЛЕТА представители центра.

В четверг, 22 января, в Латвии состоится официальное открытие центра "UniLab Defence" - акселератора оборонных инноваций НАТО для Североатлантического региона (NATO DIANA), сообщили агентству ЛЕТА представители центра.

