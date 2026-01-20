Ракета уже на старте: обратный отсчёт к полёту людей к Луне начался!

Миссия Artemis II официально заняла своё место на стартовом комплексе. С этого момента начинается самый нервный этап — финальная подготовка к полёту людей вокруг Луны.

Никакого запуска пока нет. Но начинается то, без чего он невозможен.

В ближайшие дни инженеры проведут так называемую «генеральную репетицию». Ракету заправят сверххолодным топливом, полностью прокрутят обратный отсчёт — вплоть до секунд, — а затем всё аккуратно сольют обратно. Почти как запуск, но без старта.

Именно на этом этапе чаще всего вскрываются сюрпризы.

Если что-то пойдёт не так, ракету могут снова увезти в сборочный ангар, разобрать, проверить и начать цикл заново. Иногда таких репетиций бывает несколько — пока система не покажет, что готова.

Когда всё будет подтверждено, на борту окажутся четыре астронавта. Их ждёт примерно 10 дней полёта: выход на лунную орбиту, облёт спутника Земли и возвращение домой.

Это будет первый пилотируемый полёт к Луне за десятилетия — без посадки, но с живыми людьми внутри корабля.

Миссия считается ключевым шагом к следующему этапу — возвращению людей на поверхность Луны и дальнейшему движению к Марсу.

А пока ракета стоит на старте,

горит свет прожекторов

и начинается самый длинный обратный отсчёт.