Ракета уже на старте: обратный отсчёт к полёту людей к Луне начался!

Миссия Artemis II официально заняла своё место на стартовом комплексе. С этого момента начинается самый нервный этап — финальная подготовка к полёту людей вокруг Луны.
Никакого запуска пока нет. Но начинается то, без чего он невозможен.
В ближайшие дни инженеры проведут так называемую «генеральную репетицию». Ракету заправят сверххолодным топливом, полностью прокрутят обратный отсчёт — вплоть до секунд, — а затем всё аккуратно сольют обратно. Почти как запуск, но без старта.
Именно на этом этапе чаще всего вскрываются сюрпризы.
Если что-то пойдёт не так, ракету могут снова увезти в сборочный ангар, разобрать, проверить и начать цикл заново. Иногда таких репетиций бывает несколько — пока система не покажет, что готова.
Когда всё будет подтверждено, на борту окажутся четыре астронавта. Их ждёт примерно 10 дней полёта: выход на лунную орбиту, облёт спутника Земли и возвращение домой.
Это будет первый пилотируемый полёт к Луне за десятилетия — без посадки, но с живыми людьми внутри корабля.
Миссия считается ключевым шагом к следующему этапу — возвращению людей на поверхность Луны и дальнейшему движению к Марсу.
А пока ракета стоит на старте,
горит свет прожекторов
и начинается самый длинный обратный отсчёт.