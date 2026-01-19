Желтое предупреждение! В ночь на вторник температура опустится до -24

На большей части страны температура опустится ниже –15 градусов, а местами на побережье будет колебаться около –10 градусов. Осадков не ожидается, в отдельных районах образуются туман и изморозь. Будет дуть слабый южный ветер, местами ожидается штиль.

С вечера понедельника до утра вторника в восточной части страны будет действовать объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждение жёлтого уровня из-за сильных морозов. Днём будет светить солнце, однако местами в Курземе и на северо-западе Видземе ожидается облачная погода, без осадков. При слабом ветре и штиле температура воздуха в середине дня составит от –4 до –14 градусов.

Из-за мороза и безветрия местами, особенно в городах, ухудшится качество воздуха.

В Риге во вторник ожидается солнечная погода, будет дуть слабый южный ветер. Утром температура воздуха составит около –13 градусов в центре города и до –21 градуса в окрестностях Риги, днём ожидается примерно –10 градусов.