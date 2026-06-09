Умер воевавший за Украину латвийский доброволец Волмарс

Волмарс был одним из первых добровольцев, который отправился воевать за украинцев в начале 2022 года. В результате взрыва кассетной бомбы недалеко от линии фронта в Украине он получил серьезное повреждение вен на ногах, и в итоге их пришлось ампутировать. Умер он в Латвии.

Соболезнования семье выразил президент Латвии Эдгар Ринкевич:

"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и сослуживцам латвийского добровольца и защитника Украины Улдиса Волмарса в связи с его смертью. Улдис Волмарс боролся за свободу Украины и Латвии. Его героизм и самоотверженность навсегда останутся в нашей памяти и памяти украинского народа", - пишет Ринкевич.