Умер скульптор Зураб Церетели

Президент Российской академии художеств Зураб Церетели умер на 92-м году жизни от остановки сердца, сообщил его помощник.

Скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели умер в возрасте 91 года, передает во вторник, 22 апреля, российские информагентства со ссылкой на помощника художника-монументалиста Сергея Шагулашвили.

Уточняется, что причиной смерти Церетели стала остановка сердца. Дата церемонии прощания со скульптором на момент публикации не сообщалась.

Зураб Церетели родился 4 января 1934 года в Тифлисе (ныне - Тбилиси. - Ред.), вырос в Грузии, затем переехал в Москву. Он - народный художник СССР, Грузии и РФ, президент Российской академии художеств.

В 1970-1980 годах Церетели являлся главным художником МИД СССР, в 1980 году - главным художником Олимпийских игр в Москве, в 1995 году - художественным руководителем строительства мемориального комплекса на Поклонной горе в Москве, в том же году - главным художником по воссозданию убранства храма Христа Спасителя в Москве.

Работы скульптора есть во многих городах России, а также в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Севилье и других городах. Единственная работа Церетели в Германии - трехметровый заяц во дворе музея Фаберже в Баден-Бадене. Его установили в 2009 году. Это увеличенная в 30 раз бронзовая копия серебряного зайца работы мастерской Фаберже.