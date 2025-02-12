У 43 доставщиков еды нет вида на жительство, показала проверка

По состоянию на 11 февраля текущего года в реестр ПВС включен 2171 курьер по доставке онлайн-заказов еды.

Изначально доставщики не спешили подавать заявления на регистрацию, но по мере приближения первоначального крайнего срока (1 февраля) ПВС стал получать по 150–200 заявлений в день. В связи с этим ПВС продлила срок регистрации курьеров до 1 марта.

Как сообщили в службе, регистрация подразумевает не только внесение персональных данных в реестр, но и проверку всех предоставленных сведений и документов, обмен данными с другими учреждениями — после получения заявления ПВС проверит, есть ли у человека действующий вид на жительство, право на трудоустройство, а также зарегистрирован ли он в Службе государственных доходов (VID, СГД). При указании адреса, по которому с лицом можно связаться, если это не задекларированный адрес в Латвии, лицо должно предоставить обоснование права находиться там.

В ПВС сообщили, что также продолжат контролировать курьеров в пунктах выдачи продуктов питания, а также предприятия общественного питания и розничной торговли, которые пользуются услугами курьеров для доставки продуктов питания.