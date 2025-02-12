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Доступность

У 43 доставщиков еды нет вида на жительство, показала проверка

Редакция PRESS 12 февраля, 2025 16:51

Новости Латвии 0 комментариев

В процессе регистрации курьеров, занимающихся доставкой продуктов питания, Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС, PVD) из более чем 2200 проверенных заявителей выявила 43 человек, утративших законный статус проживания в Латвии, сообщили в службе, пишет LSM+. Информация об этих лицах передана в Управление по делам гражданства и миграции и Государственную пограничную охрану.
Любой, кто хочет работать курьером по доставке еды, должен зарегистрироваться в ПВС до 1 марта.

По состоянию на 11 февраля текущего года в реестр ПВС включен 2171 курьер по доставке онлайн-заказов еды.

Изначально доставщики не спешили подавать заявления на регистрацию, но по мере приближения первоначального крайнего срока (1 февраля) ПВС стал получать по 150–200 заявлений в день. В связи с этим ПВС продлила срок регистрации курьеров до 1 марта.

Как сообщили в службе, регистрация подразумевает не только внесение персональных данных в реестр, но и проверку всех предоставленных сведений и документов, обмен данными с другими учреждениями — после получения заявления ПВС проверит, есть ли у человека действующий вид на жительство, право на трудоустройство, а также зарегистрирован ли он в Службе государственных доходов (VID, СГД). При указании адреса, по которому с лицом можно связаться, если это не задекларированный адрес в Латвии, лицо должно предоставить обоснование права находиться там.

В ПВС сообщили, что также продолжат контролировать курьеров в пунктах выдачи продуктов питания, а также предприятия общественного питания и розничной торговли, которые пользуются услугами курьеров для доставки продуктов питания.

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