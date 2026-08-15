Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, 15 августа, что планирует объявить Ормузский пролив «территорией Соединенных Штатов» после окончательной победы над Ираном. Выступая на встрече в полицейской академии штата Нью-Йорк, глава Белого дома отметил, что в настоящее время водный проход контролируют американские военные, блокирующие порты Исламской Республики.
Как отмечает агентство Reuters, власти Ирана также утверждают, что блокируют пролив, судоходство по которому нарушено с начала войны США и Израиля против Тегерана в феврале.
Трамп никак не пояснил свое заявление об Ормузском проливе как территории США. Такая мера потребует бессрочного развертывания войск в регионе, хотя ранее глава Белого дома утверждал, что война с Ираном будет краткосрочной, пишет CNN. Ранее Трамп подчеркивал, что Вашингтон хочет установить контроль над Гренландией и Панамским каналом, а также называл Венесуэлу «51-м штатом США».
Заместитель министра иностранных дел Ирана Касем Гарибабади, комментируя заявление Трампа, подчеркнул, что Исламская Республика «не поддастся на угрозы и демонстрацию силы со стороны США».
Требования Ирана к США для открытия Ормузского пролива
Спустя полгода после начала конфликта мировые запасы нефти продолжают сокращаться из-за блокады Ормузского пролива и спора Вашингтона и Тегерана о контроле над этим стратегическим водным путем. Ранее власти Ирана выдвинули новый список требований к США для открытия Ормузского пролива для судоходства. Среди них — выплата компенсаций за войну и снятие санкций.
На этом фоне Трамп неоднократно утверждал, что пролив находится под контролем США. Несколькими днями ранее он заявил, что американские военные очистили Ормуз от мин. Глава Белого дома также считает, что усиление экономического давления на Тегеран может сработать эффективнее новых ударов и привести к уступкам со стороны властей страны.
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