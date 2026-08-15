Как отмечает агентство Reuters, власти Ирана также утверждают, что блокируют пролив, судоходство по которому нарушено с начала войны США и Израиля против Тегерана в феврале.

Трамп никак не пояснил свое заявление об Ормузском проливе как территории США. Такая мера потребует бессрочного развертывания войск в регионе, хотя ранее глава Белого дома утверждал, что война с Ираном будет краткосрочной, пишет CNN. Ранее Трамп подчеркивал, что Вашингтон хочет установить контроль над Гренландией и Панамским каналом, а также называл Венесуэлу «51-м штатом США».