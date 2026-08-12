Президент Дональд Трамп оказался в ловушке. Эскалация войны в надежде изменить ее исход лишь усугубит пагубные последствия конфликта и почти наверняка не заставит Иран капитулировать. Но и заключить мирное соглашение трудно — прежде всего из-за почти полного отсутствия у иранцев доверия к любым обязательствам, которые может взять на себя Трамп.

Решение проблемы Трампа, как я теперь полагаю, можно найти в довольно неожиданном источнике — малоизвестной работе по политической психологии, опубликованной более полувека назад. Подробнее об этом чуть позже, но если вкратце: Трампу следует начать с Исламской Республикой «гонку за мир» — в одностороннем порядке пойти на серьезную уступку, предложить Тегерану ответить тем же и продолжать этот цикл до тех пор, пока США и Иран не превратят взаимную враждебность в конструктивные отношения.

Но прежде чем перейти к той части этой колонки, где речь пойдет о том, что именно следует делать, давайте оценим масштабы ошеломляющего поражения, которое потерпела Америка.