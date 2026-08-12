Предлагаем вам перевод статьи Эндрю Дея из журнала The American Conservative, ознакомившись с которой вы сами всё поймёте.
«Пришло время признать неприятную истину: Америка проиграла войну с Ираном. Это событие не просто неприятное — оно имеет всемирно-историческое значение, знаменуя жалкий финал американского первенства и «международного порядка во главе с США».
Президент Дональд Трамп оказался в ловушке. Эскалация войны в надежде изменить ее исход лишь усугубит пагубные последствия конфликта и почти наверняка не заставит Иран капитулировать. Но и заключить мирное соглашение трудно — прежде всего из-за почти полного отсутствия у иранцев доверия к любым обязательствам, которые может взять на себя Трамп.
Решение проблемы Трампа, как я теперь полагаю, можно найти в довольно неожиданном источнике — малоизвестной работе по политической психологии, опубликованной более полувека назад. Подробнее об этом чуть позже, но если вкратце: Трампу следует начать с Исламской Республикой «гонку за мир» — в одностороннем порядке пойти на серьезную уступку, предложить Тегерану ответить тем же и продолжать этот цикл до тех пор, пока США и Иран не превратят взаимную враждебность в конструктивные отношения.
Но прежде чем перейти к той части этой колонки, где речь пойдет о том, что именно следует делать, давайте оценим масштабы ошеломляющего поражения, которое потерпела Америка.
Иран вряд ли в ближайшее время откажется от недавно приобретенного контроля над Ормузским проливом, а значит, США придется отказаться от роли глобального гаранта безопасности торговых путей. Сокращение американского присутствия в окрестностях Ирана представляется неизбежным — и потому, что этого требует Тегеран, и потому, что наши базы в регионе разрушены, а их восстановление обойдется в целое состояние.
После неспровоцированных американо-израильских атак у Ирана стало еще больше стимулов и решимости обзавестись средствами ядерного сдерживания. Более того, война ускорила упадок Америки по отношению к Китаю — ее главному сопернику и единственному равному конкуренту.
Как это произошло? Мы бросили против Ирана практически все, что у нас было, — включая большую часть наших наступательных ракет большой дальности и противоракет-перехватчиков, — и все равно не достигли поставленных целей. В июне Трампу удалось добиться прекращения огня, но оно быстро развалилось после того, как США, по всей видимости, нарушили договоренности, создав маршрут через Ормузский пролив вне контроля Ирана.
В последние несколько недель именно Тегеран определял темп и географические рамки боевых действий и отверг инициированную Трампом паузу в боевых действиях. Похоже, иранцы намерены не дать США никакой передышки, чтобы те не смогли пополнить запасы вооружений, успокоить рынки и возобновить войну в более благоприятных условиях.
Очевидно, Белый дом серьезно недооценил стойкость и решимость Тегерана — непростительный просчет, если учесть настойчивые предупреждения специалистов по Ирану перед началом войны.
На этом мрачном фоне трудно найти хоть какие-то положительные стороны. Одной из немногих может стать сокращение американского присутствия на Ближнем Востоке — в регионе, стратегическое значение которого давно снизилось и который раз за разом оказывается зыбучим песком, в котором увязает внешняя политика США.
Теоретически Трамп мог бы начать сухопутное вторжение или приступить к уничтожению гражданской инфраструктуры. Однако его сдерживают общественное мнение, цены на энергоносители, запасы боеприпасов и возможности Ирана нанести ответный удар, которые остаются в основном сохранными даже после американской кампании стратегических бомбардировок.
Трамп дал понять, что продолжит экономическое давление в надежде заставить Иран выбросить белый флаг. Но иранцы уже продемонстрировали чрезвычайно высокую способность переносить лишения и считают, что ведут войну за собственное существование. На фоне роста цен на нефть, падения рейтингов Трампа и приближения промежуточных выборов может выясниться, что его собственный болевой порог значительно ниже.
Учитывая эти ограничения, высший американский военачальник генерал Дэн Кейн, как сообщается, убеждает представителей администрации Трампа найти путь к выходу из войны. Но именно легкого выхода усилившиеся иранские «ястребы» и намерены лишить американского президента.
В опубликованном в воскресенье заявлении секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана потребовал от США значительных военных и экономических уступок прежде, чем Ормузский пролив будет вновь открыт. В понедельник советник главного иранского переговорщика вообще исключил возможность какого-либо соглашения с Трампом.
Короче говоря, Трамп не может ни возобновить войну, ни добиться соглашения. Вероятно, он также не может позволить проблеме долго оставаться нерешенной — опять-таки из-за вопроса о способности терпеть экономические и политические издержки. Не может он и просто уйти, поскольку для открытия Ормузского пролива Иран требует уступок.
Положение поразительное».
Далее автор рассказывает, каким образом Трамп может из этой ситуации выкрутиться. И как же?
Автор предлагает воспользоваться концепцией американского психолога Чарльза Осгуда, изложенной в книге «Альтернатива войне или капитуляции» 1962 года. Осгуд разработал стратегию GRIT — «постепенной взаимности в снижении напряженности», первоначально предназначенную для разрядки отношений США и СССР в разгар холодной войны.
Суть ее в том, чтобы отказаться от попытки сразу заключить большое соглашение, которому стороны все равно не доверяют. Вместо этого одна сторона в одностороннем порядке делает заметную, но не угрожающую ее безопасности уступку и предлагает противнику ответить аналогичным шагом. Если ответ последует, делается следующая уступка — и таким образом запускается обратная спираль: вместо взаимной эскалации возникает последовательное снижение напряженности. Более того, Осгуд допускал второй односторонний шаг даже в том случае, если на первый противник не ответил.
Применительно к Ирану автор предлагает Трампу начать выполнять требования Тегерана по одному: речь идет о снятии морской блокады и санкций, выводе американских сил из региона, размораживании иранских активов, прекращении ударов по союзникам Ирана и угроз в его адрес. После каждого американского шага Вашингтон должен ждать ответной уступки Тегерана, а затем продолжать процесс.
По мнению автора, такой подход особенно подходит самому Трампу. Вместо того чтобы выглядеть проигравшим и отступающим президентом, он сможет перехватить инициативу и представить мирный процесс как серию собственных решительных действий.
«Решительный Мюнхен 2.0» — прекрасное название для такой операции.
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