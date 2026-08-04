США и Иран 18 июня подписали меморандум о взаимопонимании, который подразумевал прекращение боевых действий на 60 дней и начало переговоров об окончании войны. Однако менее чем через месяц США возобновили удары по Ирану после взаимных обвинений в нарушении перемирия.

The New York Times писал 26 июля, что Трамп решил отказаться от дальнейших ударов по Ирану, поскольку его команда опасается истощения американской ПВО на Ближнем Востоке при ответных атаках исламской республики.

Накануне CNN со ссылкой на источники писал, что американские военные ищут новые «креативные» способы давления на Иран и «наказания» исламской республики. Телеканал отмечал, что этот запрос показывает ограниченность вариантов, которые есть у Трампа для принуждения Ирана к сделке.