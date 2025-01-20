The Washington Post: разведки США и европейских стран не нашли причастности России к повреждениям кабелей на Балтике

До сих пор, заявили чиновники, расследования не выявили никаких признаков того, что суда, которые протаскивали якоря по морскому дну, делали это намеренно или по указаниям из Москвы. Собранные доказательства говорят о том, что инциденты были вызваны «неопытностью экипажей» и плохим обслуживанием судов.

Разведка Финляндии, пишет The Washington Post, в целом согласна с выводами разведок союзников. Официально в Национальном бюро расследований Финляндии заявили, что расследование все еще открыто и делать выводы о причинах «слишком рано».

За последние полтора года в Балтийском море были повреждены три телекоммуникационных кабеля — это происходило в октябре 2023-го, а также в октябре и в ноябре 2024 года.

Танкер Eagle S, предположительно перерезавший кабель в декабре 2024 года, был арестован властями Финляндии, нескольким членам его экипажа запретили покидать страну.

Российские власти официально заявляли о непричастности к инцидентам.

Судно, повредившее кабель в 2023 году, принадлежало китайской компании, поэтому Китай провел собственное расследование. По его итогам в Пекине пришли к выводу, что инцидент был случайным.