Так сложилась наша судьба, что мы можем общаться: Лайма Вайкуле планирует спеть в Украине на русском

"Мне бы хотелось сразу поехать в Украину, я им очень сильно сочувствую. Я последние годы все время ездила турами в Украину. Объехала все города, и было так здорово, такой хороший прием. Мы ездили на автобусах и на дороге останавливались в маленьких кафе. Везде нас хорошо принимали и говорили, кстати, по-русски. Я теперь боюсь, что все там теперь разрушено", - говорит Вайкуле.

На вопрос ведущего Мумина Шакирова верит ли она в то, что сможет спеть на русском языке в стране, которая украинизируется и из-за войны плохо относится к русскоязычным, Лайма Вайкуле ответила, что верит, что ее тепло примут.

"Вы понимаете, так сложилась наша судьба, что мы родились в Советском Союзе. И Узбекистан, и Кыргызстан, и Азербайджан, и Балтия вся, и Грузия – мы все знали русский язык, нас заставляли. У нас есть возможность общения. Как говорят, Бог нас наказал, когда лишил одного языка. Выходит так, что сейчас нам нужен этот язык для общения. Ничего личного", – объяснила певица и добавила, что это был "единственный плюс" СССР.