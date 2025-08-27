Сюрприз! Больница Страдиня поднимает цены на консультации уже с сентября

Как следует из записи одной из пользовательниц в социальной сети «X», больница разослала такое уведомление незадолго до запланированного визита.

Яунтева пояснила, что решение было принято на основе исследования рынка и приведения цен в соответствие со средним рыночным уровнем. Также учитывались инфляция и другие факторы, такие как рост затрат на лечение. До сих пор увеличение затрат на лечение частично покрывалось за счёт ресурсов больницы.

Например, консультация сертифицированного врача с 1 сентября будет стоить 70 евро вместо прежних 60 евро, а консультация профессора подорожает с 80 до 90 евро.

В общей сложности прейскурант платных услуг PSKUS включает около 10 000 различных услуг и процедур, и последний раз он пересматривался два года назад.

Яунтева также отметила, что, учитывая общую ситуацию с финансированием в сфере здравоохранения, повышение цен на консультации — одно из решений для обеспечения непрерывности и качества услуг.

Больница пока не берётся прогнозировать, будет ли пересмотр прейскуранта платных услуг проводиться, например, ежегодно, поскольку это зависит от множества факторов.

PSKUS приносит извинения пациентам за доставленные неудобства.

С утверждённым прейскурантом платных услуг, который вступит в силу 1 сентября, можно будет ознакомиться на сайте больницы.