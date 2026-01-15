Свежий и домашний: как правильно вырастить зелёный лук на подоконнике

Чего-чего, а с зеленым луком в торговых сетях Латвии проблем нет. В отличие от укропа, петрушки, которые везут и из соседних стран, и из заморских, лук в основном выращивают в местных тепличных хозяйствах и в Эстонии. Вложений значительно меньше, чем в те же огурцы, помидоры (лук менее требователен к теплу, свету), а рентабельность выше. За 100 граммов лука в это время года приходится выкладывать от 1 евро и выше.

Однако дело не только в деньгах. Разве сравнишь по вкусу магазинный лук, неизвестно сколько пролежавший на складе и на полке, с тем, что только что срезал с домашней «грядки на подоконнике»? Да и непонятно, сколько нитратов в зеленом луке, выращенном в тепличном комплексе...

Так сколько в нём нитратов?

В больших тепличных хозяйствах луковицы высаживают в мелкий гравий или керамзит, и они должны иметь доступ к питательным смесям. Именно с их помощью уже через две недели вырастают ростки товарного размера. А смесь состоит не только из воды - в нее добавляют стимуляторы роста. К примеру, гетероауксин, этамон. А еще добавляют удобрения. В основном – нитратные. Например, суперфосфат. Именно нитраты служат основным строительным материалом для растений.

Чиновники, отвечающие за безопасность продуктов, уверяют, что в Латвии, как и во всем Евросоюзе, существуют нормы использования удобрений. А для взрослого человека допустимая суточная доза нитратов - 325 мг. Доза для детей рассчитывается так: 5 мг на 1 килограмм массы тела.

Цифры нам мало что говорят. Но потребителей успокаивают: для получения токсичной дозы за один присест нужно съесть целый килограмм лука. Поэтому, мол, опасаться нечего: нитратное отравление нам не грозит.

При этом забывают сказать, что при ежедневном употреблении нитратов они могут превратиться в организме в более опасные соединения – нитриты. А нитриты уже приводят к кислородному голоданию. В результате кровь хуже справляется со своей основной функцией - снабжением всех клеток тканей кислородом, что приводит к гипоксии.

Кроме того, нитриты в желудочно–кишечном тракте соединяются с аминами и образуются другие, не менее опасные вещества - нитрозамины, воздействие которых тоже приводит к проблемам со здоровьем.

Другая важная деталь. В выращенной в теплице зелени нитратов будет больше, чем в той, что выращена в грунте. Потому что без искусственных стимуляторов высокого урожая в теплице не добьешься...

Почему луковица не дает ростков?

Итак, вы решились завести «огород на подоконнике». И начали с зеленого лука. Купили луковицы в магазине, посадили - а ни зеленых ростков, ни корешков все нет и нет. В чем причина?

Во-первых, чтобы лук прорастал, луковица должна пройти период покоя. Обычно у луковиц это составляет 3–5 месяцев – в зависимости от сорта. В супермаркетах же часто продается более свежий лук. Поэтому если его сразу высадить, он не даст ни корней, ни зелени.

Кроме того, специалисты советуют обратить внимание на количество початков внутри луковицы. Для проверки нужно из партии лука выбрать несколько экземпляров, разрезать их пополам. Если в луковицах по одному початку, то лучше отказаться от его посадки. Требуются луковицы с тремя и более початками.

Во-вторых, производители заинтересованы в том, чтобы продукция хранилась как можно дольше без появления зеленых перышек. Поэтому обрабатывают луковицы растворами антисептика, которые позволяют замедлить скорость химических реакций. Сами производители – крупные и поменьше - для выращивания лука на перо обычно закупают посадочный материал осенью, в момент сбора урожая, еще до его обработки на закладку...

Фермер знает

А теперь - слово владельцу крестьянского хозяйства Юрису ШВАРЦУ.

- Чтобы вырастить на подоконнике хороший лук, необходимы влага, тепло и свет, - говорит фермер. - И чем теплее и светлее будет в помещении, тем быстрее луковицы станут выпускать ростки...

Собеседник советует использовать для выращивания зеленого лука садовую почву или торф. Можно и не сажать луковицы в почву, а частично погрузить в емкость с водой, чтобы они пустили корни, которые будут получать необходимое количество воды. И все же, по его опыту, лучше сажать в почву. Для этого подойдут пластиковые коробки, стаканы, другая подходящая посуда, которую можно найти дома.

Если вы решили сажать в почву, то на две трети луковицы должны находиться на поверхности, а на одну треть - в земле. Перед высаживанием специалист советует полить почву водой комнатной температуры. Важно также не забывать в процессе выращивания лука постоянно поддерживать почву влажной. Поливать лук можно и с помощью пульверизатора.

По словам селянина, профессиональные садоводы заказывают луковицы в Голландии и сажают их уже в октябре и ноябре, чтобы получить более ранний урожай. А выращиваемые в Латвии луковицы сажают в январе и феврале.

Специалист также советует смело сажать луковицы близко друг к другу, это не мешает им прорастать.

Что касается того, посадить ли все луковицы сразу или высаживать их партиями, то вам нужно оценить, сколько лука вы можете съесть за определенный период. Чтобы урожая не получилось слишком много, можно высаживать лук определенными порциями каждую неделю...

Самая ценная часть лука

Зеленый лук содержит клетчатку, улучшающую пищеварение. Фитонциды, которыми богаты перья лука, обладают обеззараживающим и противобактериальным свойствами, поэтому зеленый лук можно употреблять в качестве профилактического средства в сезон простудных заболеваний.

Имеются в зеленом луке вещества, которые по своей сути являются природными антиоксидантами и обладают антиканцерогенным эффектом.

В составе зеленого лука есть витамины С, Е, К, необходимые для усиления иммунитета, ускорения роста волос и улучшения состояния кожных покровов, а также некоторые минеральные вещества.

Самое ценное в зеленом луке – это мясистая белая ножка. Затем - перья на расстоянии до 10 сантиметров от этой белой части. Остальная же, верхняя часть зеленого лука особой ценности не представляет.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ. Хранить зеленый лук нужно в холодильнике. А если он с корнями, то поставив в емкость с водой. Обычные перья можно уложить в вакуумный контейнер, где полезные свойства сохранятся в течение 10 дней...

важно знать

Зеленый лук при всех его достоинствах рекомендуется не всем. Свежий зеленый лук может вызвать раздражение слизистой желудка, поэтому с осторожностью нужно употреблять его тем, у кого диагностированы гастрит и язва, особенно в стадии обострения...

Как сохранить зелёный лук свежим

* Зеленый лук, как правило, хранится в холодильнике всего 2-3 дня. Затем он увядает и теряет сочность. Делимся необычным способом, который поможет надолго сохранить его свежим и зеленым. Опытные хозяйки рекомендуют смочить корни лука водой и завернуть их в несколько слоев влажной марли.

* Если вы хотите снизить количество нитратов в купленной свежей зелени (лук, салат, укроп), то замочите покупку в воде на 30-40 минут...

Илья ДИМЕНШТЕЙН