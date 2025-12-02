Со слов Алексея Росликова прокуратура планирует уже в этом году передать дело в суд и, возможно, первое заседание будет уже до апреля месяца. В поддержку лидера оппозиции сегодня возле прокуратуры собрались люди. Дело будет явно громким и резонансным по всей Европе и за ее пределами.

Как сообщалось ранее, Служба Госбезопасности начала уголовный процесс против Росликова в связи с его высказываниями на заседании Сейма 5 июня этого года, когда он занимал должность депутата парламента. На заседании принималось решение о дальнейшем продвижении проекта решения «Декларация о преступно осуществленной советским оккупационным режимом русификации в Латвии и о предотвращении ее лингвистических последствий».

Росликов выступил с трибуны против этой декларации. По оценке СГБ, эта речь в целом была направлена на разжигание ненависти и вражды между латышами и русскими.

СГБ призывает привлечь Росликова к уголовной ответственности по части второй статьи 78 Уголовного закона — за действия, направленные на разжигание национальной и этнической ненависти и розни, совершенные государственным должностным лицом. При этом, по словам Росликова, чаcть дела против него была закрыта. Обвинения в возможном сотрудничестве с РФ — с него сняты.