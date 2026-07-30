Спустя полгода у меня заболела спина, но когда у меня перекосило половину лица, я понял, что что-то не так. Оказалось, что боррелиоз уже значительно прогрессировал. Я провел месяц в больнице под капельницами и лишь постепенно смог вернуться к нормальной жизни», — вспоминает Кейшс.

Теперь он гораздо реже ходит в лес. «Не стоит отказываться от сбора грибов или ягод, но, безусловно, нужно проявлять осторожность и использовать защитные средства», — подчеркивает Андрис.