Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 19. Марта Завтра: Jazeps
Доступность

SMS об опасности будут поступать на предпочитаемом языке: инновационный прорыв

© LETA 19 марта, 2025 15:37

Важно 0 комментариев

С 15-го апреля люди будут получать SMS-сообщения об опасности на предпочитаемом ими языке.

Отправка оповещений на языке, который выбирает пользователь, очень важна, поскольку, как показывает практика, отправка сообщения на языке, который получатель не понимает, значительно увеличивает нагрузку на государственный инфотелефон 1247 и номер службы спасения 112, так как людям приходится переводить его содержание. Это, в свою очередь, может повлиять на работу служб реагирования и замедлить оказание помощи.

«Нововведение поможет преодолеть существующие проблемы: раньше SMS-сообщения об опасности часто отправлялись сразу на трех языках, что делало сообщения длиннее и замедляло их передачу, - пояснила Кади Лухт-Каллас, советник Министерства внутренних дел Эстонии и руководитель проекта по языковым предпочтениям. По ее словам, нелатинские символы, такие как Õ, Ž, Š или кириллические буквы, увеличивают технический объем сообщений и могут повлиять на их доставку. «Отныне люди будут получать SMS- сообщения только на предпочитаемом языке - быстро, четко и лаконично», - сказала она.

Чтобы необходимая информация доходила до человека быстро и была понятна в кризисной ситуации, Министерство внутренних дел рекомендует уже сегодня проверить настройки языка у своего мобильного оператора и при необходимости изменить их.

«Это инновационный проект, который не был реализован ни в одной другой стране, поэтому создание решения было непростой задачей. Эстонские операторы мобильной связи должны были найти способы интегрировать его в свои системы, поэтому процесс настройки языковых предпочтений может немного отличаться для частных и бизнес-клиентов, а также для владельцев телефонных карт. Важно помнить, что изменение языковых предпочтений вступит в силу в системе оповещения в течение 24 часов, и только операторы мобильной связи смогут увидеть введенный выбор», - пояснил Антти Турманн, менеджер по обслуживанию основной платформы RIKS EE-ALARM, добавив, что тестовый период обновления успешно завершен и они готовы к внедрению системы.

Языковые предпочтения определяются на основе баз данных оператора и, как правило, уже на соответствующем языке в соответствии с договором. Проблемы могут возникнуть с номерами работодателей, особенно если они не привязаны к пользователю. Несмотря на то, что языковые предпочтения можно изменить в любой момент, Министерство внутренних дел вместе со своими партнерами рекомендует не оставлять это на последний момент, а сделать выбор уже сегодня, тем более что операторы мобильной связи создали четкие инструкции.

Отправка SMS-оповещений об опасности на предпочтительном для человека языке помогает, в частности, экономить государственные ресурсы за счет сокращения расходов на многоязычное оповещение и минимизации технических ограничений. Эта функция была разработана Министерством внутренних дел при поддержке финансирования ЕС в сотрудничестве с фондом Государственной инфокоммуникации (RIKS), эстонскими операторами мобильной связи Elisa Eesti, Tele 2 и Telia а также Levira AS.

SMS-оповещения об опасности - это часть общей системы оповещения Эстонии под названием EE-ALARM, которая сегодня состоит из сети сирен, SMS-оповещениях об опасности, мобильные приложения «Eesti.ee» и «Ole valmis!» , тексты в полосах на каналах ETV и ETV+ и RDS-текст на канале Vikerraadio.

Комментарий press.lv:

Эстонцы опять впереди прогресса. Мало того, что скайп придумали. Теперь он устарел - разработал новый инновационный проект. Говорят, логично же. Впервые в мире. Интересно, Латвия переймёт?

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Нам нужна языковая полиция! Иначе русских не научишь»!

Важно 16:30

Важно 0 комментариев

«Я уже давно считаю, что нам нужна языковая полиция, которую можно вызвать в таких вопиющих случаях, скажем, в магазин, чтобы выписать серьезный штраф за нарушение Закона о государственном — его неиспользование в общественных местах! Русских по-другому не научишь — поверьте мне! Нам не нужно знать русский язык, чтобы делать покупки в Латвии! Йохаиды»! - Использует крепкое латышское словцо поэтесса Лиана Ланга, комментируя жалобу некой Аниты, что в магазине Citro и кассир и заведующая говорят с ней только по-русски.

Илзе Вайновска согласно с такой идеей: без языковой полиции не обойтись, потому что обычная полиция не суетится по этому поводу и не видит проблемы.

«Я уже давно считаю, что нам нужна языковая полиция, которую можно вызвать в таких вопиющих случаях, скажем, в магазин, чтобы выписать серьезный штраф за нарушение Закона о государственном — его неиспользование в общественных местах! Русских по-другому не научишь — поверьте мне! Нам не нужно знать русский язык, чтобы делать покупки в Латвии! Йохаиды»! - Использует крепкое латышское словцо поэтесса Лиана Ланга, комментируя жалобу некой Аниты, что в магазине Citro и кассир и заведующая говорят с ней только по-русски.

Илзе Вайновска согласно с такой идеей: без языковой полиции не обойтись, потому что обычная полиция не суетится по этому поводу и не видит проблемы.

Читать
Загрузка

Eruption в Риге: голос покоривший Элтона Джона и Бродвей

История и культура 16:24

История и культура 0 комментариев

В мире диско есть имена, которые навсегда вписаны в музыкальную историю. Одно из них – Прешес Уилсон, легендарная солистка группы Eruption. Именно благодаря ее мощному, глубокому и эмоциональному вокалу коллектив стал одной из самых ярких звезд 80-х. Ее голос звучит в таких бессмертных хитах, как I Can’t Stand the Rain и One Way Ticket, покоривших весь мир.

В мире диско есть имена, которые навсегда вписаны в музыкальную историю. Одно из них – Прешес Уилсон, легендарная солистка группы Eruption. Именно благодаря ее мощному, глубокому и эмоциональному вокалу коллектив стал одной из самых ярких звезд 80-х. Ее голос звучит в таких бессмертных хитах, как I Can’t Stand the Rain и One Way Ticket, покоривших весь мир.

Читать

Кто виноват: Линкайтс в подкасте рассказал, как было дело с проектированием Rail Baltica

Важно 16:14

Важно 0 комментариев

Реализация проекта Rail Baltica продолжает вызывать в обществе ряд вопросов и опасений. Что пошло не так? Напомним, что в декабре прошлого года в итоговом отчете парламентской комиссии по расследованию проекта были названы лица, ответственные за задержку реализации проекта. В этом списке отказался и бывший министр сообщения Талис Линкайтс. Оглядываясь на время своего пребывания на посту, Линкайтс в подкасте «Piķis un ģēvelis!» на tv3.lv назвал себя одним из ответственных.

Реализация проекта Rail Baltica продолжает вызывать в обществе ряд вопросов и опасений. Что пошло не так? Напомним, что в декабре прошлого года в итоговом отчете парламентской комиссии по расследованию проекта были названы лица, ответственные за задержку реализации проекта. В этом списке отказался и бывший министр сообщения Талис Линкайтс. Оглядываясь на время своего пребывания на посту, Линкайтс в подкасте «Piķis un ģēvelis!» на tv3.lv назвал себя одним из ответственных.

Читать

От 100 евро за визит: за что ещё платить собственникам квартир и домов?

Важно 16:11

Важно 0 комментариев

Знаете ли вы, что раз в десятилетие владельцы квартир и частных домов должны проверять состояние своей внутренней электропроводки? Эта обязанность прописана в правилах пожарной безопасности. И даже если вы профессиональный электрик, вашего компетентного мнения недостаточно. Необходимо вызывать сертифицированного электрика с тепловизором, услуги которого собственники должны оплачивать из своего кармана. Составляется акт, отсутствие которого может повлечь за собой штраф.

Знаете ли вы, что раз в десятилетие владельцы квартир и частных домов должны проверять состояние своей внутренней электропроводки? Эта обязанность прописана в правилах пожарной безопасности. И даже если вы профессиональный электрик, вашего компетентного мнения недостаточно. Необходимо вызывать сертифицированного электрика с тепловизором, услуги которого собственники должны оплачивать из своего кармана. Составляется акт, отсутствие которого может повлечь за собой штраф.

Читать

Любовь! Пьяный водитель устроил ДТП с тремя автомобилями

ЧП и криминал 16:05

ЧП и криминал 0 комментариев

Утром во вторник, 18 марта, в рижском микрорайоне Дарзциемс произошло ДТП с участием трех автомобилей, причиной которого стал водитель, севший за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он признался в употреблении спиртного, однако его слова о количестве выпитого не совпали с показаниями алкотестера, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Утром во вторник, 18 марта, в рижском микрорайоне Дарзциемс произошло ДТП с участием трех автомобилей, причиной которого стал водитель, севший за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он признался в употреблении спиртного, однако его слова о количестве выпитого не совпали с показаниями алкотестера, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Читать

8 человек доставлены в больницу: в Риге столкнулись два троллейбуса

ЧП и криминал 15:52

ЧП и криминал 0 комментариев

Восемь человек госпитализированы после столкновения двух троллейбусов в Риге во вторник вечером. Столкновение произошло в жилом районе Пурвциемс на улице Дзелзавас.

Восемь человек госпитализированы после столкновения двух троллейбусов в Риге во вторник вечером. Столкновение произошло в жилом районе Пурвциемс на улице Дзелзавас.

Читать

Может ли управляющий домом продать квартиру должника: как по закону?

Юридическая консультация 15:50

Юридическая консультация 0 комментариев

Если у собственника квартиры есть долг по квартплате перед домоуправлением в размере 590 евро, может ли управляющий домом продать эту квартиру, чтобы взыскать долг? Как он должен действовать в таком случае?

Если у собственника квартиры есть долг по квартплате перед домоуправлением в размере 590 евро, может ли управляющий домом продать эту квартиру, чтобы взыскать долг? Как он должен действовать в таком случае?

Читать