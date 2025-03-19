SMS об опасности будут поступать на предпочитаемом языке: инновационный прорыв

Отправка оповещений на языке, который выбирает пользователь, очень важна, поскольку, как показывает практика, отправка сообщения на языке, который получатель не понимает, значительно увеличивает нагрузку на государственный инфотелефон 1247 и номер службы спасения 112, так как людям приходится переводить его содержание. Это, в свою очередь, может повлиять на работу служб реагирования и замедлить оказание помощи.

«Нововведение поможет преодолеть существующие проблемы: раньше SMS-сообщения об опасности часто отправлялись сразу на трех языках, что делало сообщения длиннее и замедляло их передачу, - пояснила Кади Лухт-Каллас, советник Министерства внутренних дел Эстонии и руководитель проекта по языковым предпочтениям. По ее словам, нелатинские символы, такие как Õ, Ž, Š или кириллические буквы, увеличивают технический объем сообщений и могут повлиять на их доставку. «Отныне люди будут получать SMS- сообщения только на предпочитаемом языке - быстро, четко и лаконично», - сказала она.

Чтобы необходимая информация доходила до человека быстро и была понятна в кризисной ситуации, Министерство внутренних дел рекомендует уже сегодня проверить настройки языка у своего мобильного оператора и при необходимости изменить их.

«Это инновационный проект, который не был реализован ни в одной другой стране, поэтому создание решения было непростой задачей. Эстонские операторы мобильной связи должны были найти способы интегрировать его в свои системы, поэтому процесс настройки языковых предпочтений может немного отличаться для частных и бизнес-клиентов, а также для владельцев телефонных карт. Важно помнить, что изменение языковых предпочтений вступит в силу в системе оповещения в течение 24 часов, и только операторы мобильной связи смогут увидеть введенный выбор», - пояснил Антти Турманн, менеджер по обслуживанию основной платформы RIKS EE-ALARM, добавив, что тестовый период обновления успешно завершен и они готовы к внедрению системы.

Языковые предпочтения определяются на основе баз данных оператора и, как правило, уже на соответствующем языке в соответствии с договором. Проблемы могут возникнуть с номерами работодателей, особенно если они не привязаны к пользователю. Несмотря на то, что языковые предпочтения можно изменить в любой момент, Министерство внутренних дел вместе со своими партнерами рекомендует не оставлять это на последний момент, а сделать выбор уже сегодня, тем более что операторы мобильной связи создали четкие инструкции.

Отправка SMS-оповещений об опасности на предпочтительном для человека языке помогает, в частности, экономить государственные ресурсы за счет сокращения расходов на многоязычное оповещение и минимизации технических ограничений. Эта функция была разработана Министерством внутренних дел при поддержке финансирования ЕС в сотрудничестве с фондом Государственной инфокоммуникации (RIKS), эстонскими операторами мобильной связи Elisa Eesti, Tele 2 и Telia а также Levira AS.

SMS-оповещения об опасности - это часть общей системы оповещения Эстонии под названием EE-ALARM, которая сегодня состоит из сети сирен, SMS-оповещениях об опасности, мобильные приложения «Eesti.ee» и «Ole valmis!» , тексты в полосах на каналах ETV и ETV+ и RDS-текст на канале Vikerraadio.

Комментарий press.lv:

Эстонцы опять впереди прогресса. Мало того, что скайп придумали. Теперь он устарел - разработал новый инновационный проект. Говорят, логично же. Впервые в мире. Интересно, Латвия переймёт?