Сговор строительных компаний раскрыт при помощи прослушки: Сенат признал её незаконной

© LETA 12 января, 2026 12:38

Словно рождественским подарком для нескольких строительных компаний стал вынесенный в декабре Верховным судом (ВС) вердикт по делу о картеле строителей. Сенат признал, что при расследовании нарушений конкуренции нельзя было использовать тайные записи разговоров владельцев строительных фирм, сделанные Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК). Теперь дело придется рассмотреть повторно, но уже без использования аудиозаписей в качестве доказательств.

Как сообщает передача ЛТВ "De facto", вердикт Сената повлияет не только на дальнейшее рассмотрение конкретного дела, но и может существенно осложнить расследование аналогичных нарушений в будущем.

"Самое главное - эти доказательства были получены путем существенного ограничения частной жизни лиц", - пояснила сенатор Верховного суда Рудите Видуша, одна из судей, рассматривавших дело.

Суд пришел к выводу, что закон об оперативной деятельности очень строго определяет цели проведения секретных мероприятий. Административные дела, к которым относятся и нарушения конкуренции, в их число не входят.

В результате Сенат отменил решение нижестоящей инстанции и направил дело на новое рассмотрение с исключением аудиозаписей из совокупности доказательств.

В Совете по конкуренции не скрывают, что именно подслушанные переговоры позволили раскрыть картель. Однако глава совета Иева Шмите отказалась спекулировать о дальнейшем исходе дела.

"Этот картель был реализован устно, без информирования работников предприятий о существовании такого соглашения. О нем знали только участники переговоров. Поэтому сейчас невозможно сказать, будет ли достигнут тот же результат без этих доказательств", - отметила она.

Решением Сената довольны представители строительных компаний. Адвокаты большинства из них в кассационных жалобах указывали, что информация, полученная БПБК в ходе прослушивания, была передана Совету по конкуренции неправомерно.

"Каково послание суда в этой ситуации? Разве БПБК, понимая, что происходят подобные мошеннические действия, должно было это проигнорировать и позволить нарушениям продолжаться?" - задается риторическим вопросом Шмите. По ее словам, этот вердикт теперь придется учитывать при расследовании любых аналогичных дел.

Дело о картеле строителей было не единственным, в котором БПБК сотрудничало с Советом по конкуренции.

"Если мы будем строго придерживаться этого вердикта, то в будущем, возможно, не будет открытых дел о картелях, поскольку Совет по конкуренции не является субъектом оперативной деятельности. Без оперативных мер или возможностей, которыми располагают правоохранительные органы, выявлять такие нарушения будет крайне затруднительно", - заявила заместитель начальника БПБК по вопросам расследования Инета Цируле.

(Lsm.lv)

