Северная Корея отправила в РФ 15 тысяч трудовых мигрантов

Северная Корея отправила в Россию около 15 тысяч рабочих, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на южнокорейскую разведку. Многие из трудовых мигрантов из КНДР въехали в РФ по студенческим визам, пишет издание в понедельник, 5 мая. По его данным, такую информацию разведывательное агентство в Сеуле 30 апреля предоставило законодателям.

Северокорейцы работают за низкую зарплату по 12 часов в день

В настоящее время северокорейские рабочие в основном трудятся на российском Дальнем Востоке, однако российский бизнес и официальные лица выражают надежду, что в скором времени мигранты из КНДР прибудут в крупные города, включая Москву. Местные работодатели ценят северокорейцев за их безропотную готовность работать за низкую зарплату по 12 часов в день, констатирует WSJ.

The Wall Street Journal также ссылается на данные российских властей о том, что в 2024 году число въехавших в РФ северокорейцев было в 12 раз больше, чем годом ранее. При этом Совет Безопасности ООН запрещает использование северокорейских трудовых мигрантов за рубежом, но РФ и Китай неоднократно нарушали этот запрет, отмечают американские журналисты.