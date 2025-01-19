«Сеть магазинов отказывается торговать местными помидорами!»: в соцсети спорят, чьи лучше

Все началось с поста Мартиньша, в котором он заявляет: "Сеть магазинов отказалась торговать местными помидорами, отдавая предпочтение более дешевым из третьих стран! На местные помидоры наценка вплоть до 200%, соответственно, покупатели меньше их берут. А вот на ввезенные из третьих стран и выращенные методами, которые в ЕС не используются, наценка существенно ниже".

Спрашивается, зачем ввозить из третьих стран помидоры, если они есть у нас? Конечно, все понимают, что выращивание стоит денег, но непонятно, как импортные могут быть настолько дешевле местных овощей.

Комментаторы апеллируют к тому, что правила ЕС предполагают безопасное выращивание без пестицидов, оно тоже удорожает товары, а в третьих странах часто нет никаких ограничений на это. Возможно, отсюда и разница в цене. Еще один вариант, о котором упоминается: в других странах за копейки можно купить бракованные овощи, поэтому здесь при всей огромной магазинной наценке их можно продавать по вполне приличной цене.

- Сам начальник торговцев Данусевич без конца хвалит в "Фейсбуке" импортные помидоры, не стесняясь, о местных даже не упоминает.

- Эх, если бы вы знали, почем наши торговые сети за килограмм закупают помидоры в Испании... Они считаются бракованными и стоят копейки.

- Да, я смотрел и не мог понять, сколько производители турецких помидоров ему [Данусевичу] платят за эту рекламу! Может, просто проплатили отпуск на курорте в Турции?

- Ну, так может быть только в Латвии. В нормальной стране его выкинули бы с должностей, из СМИ, и быть с ним знакомым было бы очень позорно.

- Не знаю, какова наценка на помидоры из Гетлини, но, будь они на 80% дешевле, покупал бы их. Они, по крайней мере, имеют помидорный вкус и запах. Но таких, как я, мало. В основном в магазинах покупают нищеброды.

- Чем латвийский помидор лучше литовского или польского? Пластмассовый из Марупе - вообще несъедобный.

- Еще совсем недавно в магазинах втихаря торговали российскими огурцами! Что тут говорить о разнице в технологиях выращивания между ЕС и третьими странами.