Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 19. Декабря Завтра: Lelde, Sarmis

Сейм не избрал на должность президента Банка Латвии Павла Кузьмина, представителя «Стабильности!»

© LETA 19 декабря, 2024 11:14

Новости Латвии 0 комментариев

Сейм в ходе состоявшегося в четверг голосования не избрал на пост президента Банка Латвии единственного оставшегося кандидата оппозиционной партии "Стабильности!" Павла Кузьмина.

За его кандидатуру проголосовали только десять депутатов "Стабильности!". Против были 78 депутатов, двое воздержались.

Кузьмин остался единственным кандидатом на этот пост. Как сообщила вечером в среду премьер-министр Эвика Силиня, "Новое Единство" и Союз зеленых и крестьян (СЗК) договорились отказаться от ранее поддержанных ими кандидатов на пост президента Банка Латвии - действующего руководителя центрального банка Мартиньша Казакса и председателя правления финансового учреждения развития "Altum" Рейниса Берзиньша, чтобы к началу следующего года договориться об одном кандидате, которого поддержит вся коалиция.

В четверг во время дебатов оппозиция критиковала формирующие правительство партии за это решение, так как в результате этого политического торга на пост президента Банка Латвии больше не захочет претендовать ни один профессионал.

Поскольку новый президент Банка Латвии не избран, парламенту предстоит решить, кто из его заместителей - Санта Пургайле или Марис Калис - будет исполнять эти обязанности до избрания нового главы центрального банка.

Избрать нового президента Банка Латвии необходимо, так как 21 декабря истекает первый срок полномочий нынешнего президента Казакса, который был назначен на этот пост в 2019 году.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 5 реакций
Комментарии (0) 5 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Как в триллере: полиция гналась за нетрезвым водителем через половину Земгале. ВИДЕО

Важно 12:30

Важно 0 комментариев

В понедельник в Добельском крае был задержан водитель с уровнем алкоголя в крови 2,04 промилле, который начал убегать от полиции еще в Елгавском крае, сообщила Государственная полиция (VP).

В понедельник в Добельском крае был задержан водитель с уровнем алкоголя в крови 2,04 промилле, который начал убегать от полиции еще в Елгавском крае, сообщила Государственная полиция (VP).

Читать
Загрузка

В Латвии начат уголовный процесс по Rail Baltica

Новости Латвии 12:19

Новости Латвии 0 комментариев

В тот же день, когда был заслушан отчет парламентской следственной комиссии, Генеральная прокуратура сообщила, что 10 декабря начала уголовный процесс о возможных нарушениях со стороны должностных лиц, ответственных за реализацию железнодорожного проекта "Rail Baltica".

В тот же день, когда был заслушан отчет парламентской следственной комиссии, Генеральная прокуратура сообщила, что 10 декабря начала уголовный процесс о возможных нарушениях со стороны должностных лиц, ответственных за реализацию железнодорожного проекта "Rail Baltica".

Читать

Верховный суд отменил приговор Рижского окружного суда по делу о Золитудской трагедии

Важно 11:57

Важно 0 комментариев

Верховный суд отменил приговор Рижского окружного суда по уголовному делу о Золитудской трагедии в части, касающейся инженера-строителя Иварса Сергетса, поскольку из обвинительного заключения необоснованно был исключен ряд обстоятельств, сообщили агентству ЛЕТА в суде.

Верховный суд отменил приговор Рижского окружного суда по уголовному делу о Золитудской трагедии в части, касающейся инженера-строителя Иварса Сергетса, поскольку из обвинительного заключения необоснованно был исключен ряд обстоятельств, сообщили агентству ЛЕТА в суде.

Читать
Загрузка

Судан отказался размещать у себя военно-морскую базу России

Мир 11:40

Мир 0 комментариев

По словам сотрудника суданской разведки, его страна отвергла предложение РФ о передаче ей зенитно-ракетного комплекса С-400 из-за опасения, что это может вызвать негативную реакцию США и других стран Запада.

По словам сотрудника суданской разведки, его страна отвергла предложение РФ о передаче ей зенитно-ракетного комплекса С-400 из-за опасения, что это может вызвать негативную реакцию США и других стран Запада.

Читать

Громко обвинять Латвию никто не будет, но: Смилтенс намекает, что правящей элите пора перестать восхищаться Лободой

Важно 11:37

Важно 0 комментариев

Экс-спикер Сейма, сопредседатель СЗК Эдвардс Смилтенс на своей странице в Твиттере/X задался вопросом - как наша правящая элита может до сих пор восхвалять певицу Светлану Лободу, если даже посольство Украины больше не приветствует её. И существует ли вообще в Латвии единая внешняя политика?

Экс-спикер Сейма, сопредседатель СЗК Эдвардс Смилтенс на своей странице в Твиттере/X задался вопросом - как наша правящая элита может до сих пор восхвалять певицу Светлану Лободу, если даже посольство Украины больше не приветствует её. И существует ли вообще в Латвии единая внешняя политика?

Читать

Так где же служил пастор Шлаг? Прогулки по Риге

История и культура 11:34

История и культура 0 комментариев

Не секрет, что многие эпизоды легендарных «Семнадцати мгновений весны» снимали в Риге. В их числе церковь, в которой служил пастор Шлаг. Только с этим есть нестыковки: одни уверяют, что на экране - храм Святого Павла на улице Деглава, 1, другие – храм Святого Креста на улице Ропажу, 120, возле ж/д переезда. Кто же прав?

Не секрет, что многие эпизоды легендарных «Семнадцати мгновений весны» снимали в Риге. В их числе церковь, в которой служил пастор Шлаг. Только с этим есть нестыковки: одни уверяют, что на экране - храм Святого Павла на улице Деглава, 1, другие – храм Святого Креста на улице Ропажу, 120, возле ж/д переезда. Кто же прав?

Читать

«Поющий лягушонок»: Илона Яхимович приглашает на презентацию сказки

Для настроения 11:21

Для настроения 0 комментариев

Радиоведущая Илона Яхимович написала сказку «Поющий лягушонок» и приглашает на презентацию всех интересующихся. Мероприятие бесплатное, оно пройдет 21 декабря, в субботу, в 13:00 в книжном кафе Polaris.

Радиоведущая Илона Яхимович написала сказку «Поющий лягушонок» и приглашает на презентацию всех интересующихся. Мероприятие бесплатное, оно пройдет 21 декабря, в субботу, в 13:00 в книжном кафе Polaris.

Читать