Сейм не избрал на должность президента Банка Латвии Павла Кузьмина, представителя «Стабильности!»

За его кандидатуру проголосовали только десять депутатов "Стабильности!". Против были 78 депутатов, двое воздержались.

Кузьмин остался единственным кандидатом на этот пост. Как сообщила вечером в среду премьер-министр Эвика Силиня, "Новое Единство" и Союз зеленых и крестьян (СЗК) договорились отказаться от ранее поддержанных ими кандидатов на пост президента Банка Латвии - действующего руководителя центрального банка Мартиньша Казакса и председателя правления финансового учреждения развития "Altum" Рейниса Берзиньша, чтобы к началу следующего года договориться об одном кандидате, которого поддержит вся коалиция.

В четверг во время дебатов оппозиция критиковала формирующие правительство партии за это решение, так как в результате этого политического торга на пост президента Банка Латвии больше не захочет претендовать ни один профессионал.

Поскольку новый президент Банка Латвии не избран, парламенту предстоит решить, кто из его заместителей - Санта Пургайле или Марис Калис - будет исполнять эти обязанности до избрания нового главы центрального банка.

Избрать нового президента Банка Латвии необходимо, так как 21 декабря истекает первый срок полномочий нынешнего президента Казакса, который был назначен на этот пост в 2019 году.