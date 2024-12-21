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Сегодня наступает астрономическая зима: этот день — самый короткий в году

© LETA 21 декабря, 2024 09:17

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Зимнее солнцестояние - это время прихода астрономической зимы в северном полушарии Земли.

В Латвии оно наступает 21 декабря в 11:20.

Нынешний день - самый короткий в году. В Риге солнце восходит в 9:00 и заходит в 15:43.

Продолжительность дня - 6 часов, 43 минуты и 30 секунд.

Начиная с завтрашнего дня, каждый день будет становиться длиннее, а ночь - короче.

Солярная зима, то есть квартал года, в котором северное полушарие Земли получает меньше всего солнечного света, началась уже 6 ноября.

Метеорологическая зима в Латвии началась в начале декабря, когда среднесуточная температура воздуха упала ниже нуля.

В Латвии в это время традиционно отмечается Рождество. Поскольку это самое темное время года, в песнях воспевается свет.

Одна из самых популярных традиций в это время - волочение колоды (bluķa vilkšana). Оно проводится, чтобы очистить двор и дом от всего плохого и отслужившего свой век - все это сгорает во время сжигания колоды.

Большое значение в праздник имеет угощение. Считается, что на столе должно быть девять блюд, в том числе горох и бобы, чтобы не пришлось плакать, пироги, которые обеспечат сюрпризы, пипаркукас, символизирующие любовь, и рыба, символизирующая деньги.

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