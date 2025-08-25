Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сделка по выкупу "Tet" и LMT затормозит строительство ветропарков и солнечных ферм "Latvenergo»

© LETA 25 августа, 2025 09:07

Бизнес 0 комментариев

AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čakste.

Сделка по выкупу долей шведской телекоммуникационной компании Telia в латвийских операторах SIA Tet и SIA Latvijas mobilais telefons (LMT) может повлиять на темпы инвестиций Latvenergo в проекты возобновляемой энергетики. Об этом в интервью агентству LETA заявил председатель правления Latvenergo Мартиньш Чаксте.

«Скорее всего, это повлияет на скорость, с которой мы будем инвестировать в один из ветровых или солнечных парков. Но если в нашей стратегии до конца 2026 года было запланировано 600 мегаватт возобновляемых мощностей, то сейчас мы строим 1,2 гигаватта — вдвое больше. То есть мы уже перевыполнили стратегический план и находимся в стадии, когда должны думать о диверсификации и безопасности активов, чтобы они приносили запланированную отдачу», — сказал Чаксте.

По его словам, инвестиции в «зелёную» энергетику сопряжены с рисками: резкие колебания цен, перепроизводство и даже отрицательные цены на электроэнергию. При этом уровень электрификации и потребления в Балтии остаётся низким, поэтому, увеличивая мощности, необходимо параллельно работать над сбытом и диверсификацией доходов.

Чаксте подчеркнул, что в мире сейчас наблюдается «бум дата-центров» — крупнейших будущих потребителей энергии. «В Финляндии уже строятся дата-центры с потреблением в один гигаватт, в Скандинавии присутствуют все гиперигроки: Amazon, Microsoft. Мы создаём 1,2 гигаватта новых мощностей, и важно, чтобы спрос появился и в Балтии. Поэтому нужно активно работать, чтобы эти индустрии пришли и к нам», — пояснил он, связывая это с интересом Latvenergo к покупке долей в Tet и LMT.

Руководитель компании также отверг предположения, что на участие в сделке компанию подтолкнуло государство. «Акционер не может нас принудить. Наши "зелёные облигации" котируются на бирже, у нас жёсткие правила управления, и любые решения принимаются исключительно на коммерческой основе. Политического давления здесь быть не может», — отметил Чаксте.

Напомним, шведская компания Telia подписала меморандум о взаимопонимании с Латвией, Latvenergo и Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) о продаже всех принадлежащих ей акций Tet и LMT. Планируется, что окончательное соглашение будет подписано до конца 2025 года, а сделка завершена в первой половине 2026-го.

Сейчас 51% Tet принадлежит государственному управляющему SIA Possessor, ещё 49% — дочерней компании Telia Tilts Communications. В капитале LMT 49% контролирует Telia и её дочерняя Sonera Holding, 23% принадлежит Латвии через LVRTC, 23% — Tet, а 5% — Possessor.

Обновлено: 13:55 25.08.2025
«Оптимистичной картины не вырисовывается»: евродепутат Зиле о долгах наших тяжких и политике Силини

Важно 13:48

Важно 0 комментариев

Сократить расходы или повысить налоги? Куда ведёт страну в финансовом плане правительство Силини? На эти вопросы в передаче TV24 «Неделя. Post Scriptum» пытался ответить вице-президент Европейского парламента Робертс Зиле (Нацблок).

Сократить расходы или повысить налоги? Куда ведёт страну в финансовом плане правительство Силини? На эти вопросы в передаче TV24 «Неделя. Post Scriptum» пытался ответить вице-президент Европейского парламента Робертс Зиле (Нацблок).

Цель — затруднить открытие филиалов прокремлевских СМИ: Pietiek о сомнительном семинаре с сомнительными экспертами

Важно 13:40

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com Н. Андерсонс обратил внимание читателей на рекламу семинара для представителей самоуправлений, который будут вести люди, в теме не разбирающиеся. Да и сама тема к самоуправлениям не сильно относится. Так что все это похоже на схему по отмыванию денег. 

На портале pietiek.com Н. Андерсонс обратил внимание читателей на рекламу семинара для представителей самоуправлений, который будут вести люди, в теме не разбирающиеся. Да и сама тема к самоуправлениям не сильно относится. Так что все это похоже на схему по отмыванию денег. 

Вэнс: Трампу нужно еще 6 месяцев, чтобы убедить Путина завершить войну

Мир 13:40

Мир 0 комментариев

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что завершение войны в Украине может занять от трех до шести месяцев, однако Москва уже пошла на «значительные уступки». Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что завершение войны в Украине может занять от трех до шести месяцев, однако Москва уже пошла на «значительные уступки». Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.

На деньги уже не обменяют? Странная идея с депозитными стаканами опечалила народ

Важно 13:34

Важно 0 комментариев

Эгилс посетил столичное мероприятие и в процессе купил в палатке бургер и напиток в депозитном стакане, а когда пришёл возвращать стакан, выяснилось, что деньги за него не отдадут, а вместо этого выдадут жетон, который можно будет обменять на стакан снова на следующем мероприятии, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Эгилс посетил столичное мероприятие и в процессе купил в палатке бургер и напиток в депозитном стакане, а когда пришёл возвращать стакан, выяснилось, что деньги за него не отдадут, а вместо этого выдадут жетон, который можно будет обменять на стакан снова на следующем мероприятии, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

На создание имиджа Латвии ушло 6 миллионов евро. Результат неизвестен

Новости Латвии 13:15

Новости Латвии 0 комментариев

Стример iShowSpeed стал ярким эпизодом в истории формирования имиджа Латвии, однако встреча с блогером была лишь малой частью усилий, которые страна в последние годы вкладывает в эту сферу. С 2019 года на создание имиджа выделено почти 5,85 млн евро, сообщает передача De facto. Эффективность этих вложений пока никто не оценил.

Стример iShowSpeed стал ярким эпизодом в истории формирования имиджа Латвии, однако встреча с блогером была лишь малой частью усилий, которые страна в последние годы вкладывает в эту сферу. С 2019 года на создание имиджа выделено почти 5,85 млн евро, сообщает передача De facto. Эффективность этих вложений пока никто не оценил.

Минимальная зарплата в 2026 году определена в 780 евро. Стоит ли ожидать роста?

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Ещё в 2024 году в Латвии были согласованы изменения в налоговой политике и рост минимальной заработной платы на ближайшие годы. В 2025 году она увеличилась с 700 до 740 евро, в 2026-м должна вырасти до 780 евро, с 2027 года — до 820 евро, а с 2028-го — до 860 евро в месяц. 

Ещё в 2024 году в Латвии были согласованы изменения в налоговой политике и рост минимальной заработной платы на ближайшие годы. В 2025 году она увеличилась с 700 до 740 евро, в 2026-м должна вырасти до 780 евро, с 2027 года — до 820 евро, а с 2028-го — до 860 евро в месяц. 

На стихах столько заработала? Какие накопления задекларировала Ланга

Важно 12:47

Важно 0 комментариев

Идейная вдохновительница движения дерусификаторов, поэтесса и депутат Рижской жумы от Нацблока Лиана Ланга в своей декларации о доходах за прошлый год указала накопления в безналичной форме в размере в общей сложности 28 416 евро и 15 524 норвежские кроны (1299 евро).

Идейная вдохновительница движения дерусификаторов, поэтесса и депутат Рижской жумы от Нацблока Лиана Ланга в своей декларации о доходах за прошлый год указала накопления в безналичной форме в размере в общей сложности 28 416 евро и 15 524 норвежские кроны (1299 евро).

