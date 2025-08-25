Сделка по выкупу “Tet” и LMT затормозит строительство ветропарков и солнечных ферм “Latvenergo»

«Скорее всего, это повлияет на скорость, с которой мы будем инвестировать в один из ветровых или солнечных парков. Но если в нашей стратегии до конца 2026 года было запланировано 600 мегаватт возобновляемых мощностей, то сейчас мы строим 1,2 гигаватта — вдвое больше. То есть мы уже перевыполнили стратегический план и находимся в стадии, когда должны думать о диверсификации и безопасности активов, чтобы они приносили запланированную отдачу», — сказал Чаксте.

По его словам, инвестиции в «зелёную» энергетику сопряжены с рисками: резкие колебания цен, перепроизводство и даже отрицательные цены на электроэнергию. При этом уровень электрификации и потребления в Балтии остаётся низким, поэтому, увеличивая мощности, необходимо параллельно работать над сбытом и диверсификацией доходов.

Чаксте подчеркнул, что в мире сейчас наблюдается «бум дата-центров» — крупнейших будущих потребителей энергии. «В Финляндии уже строятся дата-центры с потреблением в один гигаватт, в Скандинавии присутствуют все гиперигроки: Amazon, Microsoft. Мы создаём 1,2 гигаватта новых мощностей, и важно, чтобы спрос появился и в Балтии. Поэтому нужно активно работать, чтобы эти индустрии пришли и к нам», — пояснил он, связывая это с интересом Latvenergo к покупке долей в Tet и LMT.

Руководитель компании также отверг предположения, что на участие в сделке компанию подтолкнуло государство. «Акционер не может нас принудить. Наши "зелёные облигации" котируются на бирже, у нас жёсткие правила управления, и любые решения принимаются исключительно на коммерческой основе. Политического давления здесь быть не может», — отметил Чаксте.

Напомним, шведская компания Telia подписала меморандум о взаимопонимании с Латвией, Latvenergo и Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) о продаже всех принадлежащих ей акций Tet и LMT. Планируется, что окончательное соглашение будет подписано до конца 2025 года, а сделка завершена в первой половине 2026-го.

Сейчас 51% Tet принадлежит государственному управляющему SIA Possessor, ещё 49% — дочерней компании Telia Tilts Communications. В капитале LMT 49% контролирует Telia и её дочерняя Sonera Holding, 23% принадлежит Латвии через LVRTC, 23% — Tet, а 5% — Possessor.