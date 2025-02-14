Самолет с Марко Рубио вернулся на базу из-за неисправности

Самолет ВВС США, который должен был доставить госсекретаря Марко Рубио в Мюнхен на конференцию по безопасности вынужден был вернуться на авиабазу Эндрюс (штат Мэриленд) из-за технической неисправности. Об этом сообщила в четверг, 13 февраля, глава пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс.

По ее словам, Рубио выполнит перелет в Германию и позднее на Ближний Восток на борту другого самолета.

Проблемы с лобовым стеклом в кабине пилота

Как уточнил один из собеседников агентства AP, лайнеру пришлось развернуться примерно после 90 минут полета из-за проблемы с лобовым стеклом в кабине пилота. Деталей источник не уточнил.

Рейс выполнялся на C-32 - военной версии Boeing 757. На борту вместе с Рубио находился председатель комитета по международным отношениям Сената Конгресса США Джим Риш.

Под вопросом - утренняя встреча с Вэнсом и Зеленским

Как отметило агентство AP, пока неясно, придется ли Рубио пропустить запланированную на утро 14 февраля в Мюнхене встречу с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Летом 2023 года глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) была вынуждена отменить недельную поездку в Австралию, Новую Зеландию и на Фиджи из-за того, что после дозаправки в Абу-Даби у ее самолета перестал убираться один за закрылков.