С чего бы это: в уходящем году выросло желание латвийцев эмигрировать в западные страны

В октябре 2024 года этот показатель достиг 37 %, что близко к показателю 2012 года, когда такое желание выразили 38 % населения.

В то же время в октябре этого года 55 % не выразили желания эмигрировать на Запад, а еще 7 % жителей заявили, что им "трудно сказать".

В октябре прошлого года 33 % респондентов выражали желание эмигрировать в западные страны, а 61 % отрицали такое желание. Ответ "трудно сказать" выбрали 6 % населения.

По данным опроса SKDS, наиболее часто желание эмигрировать в западные страны выражалось в октябре 2009 года, во время финансового кризиса, когда 53 % населения выразили к этому положительное отношение. С 2010 года доля таких людей, хотя и колеблется, начала снижаться.

В каждом из опросов приняли участие около 1000 респондентов.