С 1 марта в Lidl повысят зарплаты всем сотрудникам

Решение увеличить зарплаты работникам магазинов и центров логистики принято с учетом роста дороговизны жизни и во исполнение обещания Lidl платить в среднем самые высокие зарплаты в сфере продовольственной розничной торговли.

Представитель Lidl Latvija Клинта Межапуке сообщила, что зарплаты повысят всем работникам предприятия и что политика в области зарплат пересматривается ежегодно. "Мы предусматриваем, что такое или аналогичное вложение в работников будет каждый год", - заявила она.

Уже сообщалось, что в прошлом финансовом году (с 1 марта 2023 по 29 февраля 2024 года) оборот Lidl Latvija достиг 470,605 миллиона евро (на 6,4% больше, чем в позапрошлом), а убытки компании в связи с тем, что она продолжает инвестировать в развитие сети магазинов, выросли в 4,1 раза и составляли 14,816 миллиона евро.

Согласно последней информации, к ноябрю 2024 года инвестиции Lidl Latvija в создание инфраструктуры и развитие сети магазинов превысили 370 миллионов евро. Сейчас в сети Lidl Latvija имеется 34 магазина в 14 городах Латвии.