«Русские продолжат прогрызать оборону метр за метром»: Слайдиньш о ситуации на фронте в Украине

«Покровская, Изюм, попытка занять большую часть Донецкой области», - продолжил Слайдиньш, говоря о планах российской армии. «На данный момент, по первой информации, у русских в резерве около 50-70 тысяч [солдат], но с такими силами ожидать прорыва в классическом смысле, что они выведут танки, разорвут фронт и выйдут на оперативный простор, не имеет смысла», - считает военный эксперт.

Майор заявил TV24, что «русские будут продолжать прогрызать [оборону ВСУ] метр за метром. Именно этим сейчас занимается российская армия в Украине».

"Мы видим, что эта боевая техника у них не работает, как только она появляется на стартовых позициях, ее тут же разбивают. К югу от Покровска русские пытаются перерезать трассу Запорожье - Донецк», - объяснил Слаидиньш, показывая на карте, куда движутся российские войска в Украине.