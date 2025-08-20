Рига готовится к рейсам в Эр-Рияд: Латвия подпишет авиационное соглашение с Саудовской Аравией

Подписание намечено на 23 сентября в Монреале (Канада) в рамках 42-й Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ICAO). От имени Латвии соглашение подпишет заместитель госсекретаря Министерства сообщения Элина Шиминя-Неверовска.

Переговоры по проекту договора прошли ещё в октябре 2024 года в Куала-Лумпуре, где латвийская сторона согласовала текст с авиационными властями Саудовской Аравии. Европейская комиссия подтвердила, что проект соответствует требованиям ЕС.

Соглашение определит права авиакомпаний двух стран, условия запуска регулярных рейсов, правила налогообложения и признания лицензий, а также порядок урегулирования возможных споров.

Особый интерес к маршруту проявляет национальная авиакомпания airBaltic и её стратегический инвестор — немецкая Lufthansa. Последняя ещё в 2017 году прекратила полёты в Эр-Рияд, но с 26 октября 2025 года намерена возобновить рейсы на Airbus A350-900 из Мюнхена.

«Lufthansa» отмечает, что в этом году исполняется 65 лет со дня её первого рейса в Саудовскую Аравию. В сотрудничестве с Eurowings и ITA Airways концерн планирует выполнять 22 рейса в неделю в три города королевства — Эр-Рияд, Даммам и Джидду. Всего авиакомпании группы совершают в регион более 120 рейсов еженедельно.

Эр-Рияд, столица Саудовской Аравии, сегодня является быстрорастущим мегаполисом с населением около восьми миллионов человек. Город станет местом проведения Всемирной выставки 2030 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2034.

После подписания договора высока вероятность, что регулярные рейсы по маршруту Рига – Эр-Рияд начнёт выполнять и airBaltic.