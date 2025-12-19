«Не трогайте Gors»! В Резекне выступили против его приватизации

Самоуправление поручило провести аудит, чтобы оценить работу Gors и определить дальнейшие шаги. Оппозиционные депутаты заявляют, что за формулировками о «реорганизации» может скрываться передача концертного зала частному предпринимателю, что, по их мнению, приведет к снижению уровня культурного предложения и качества мероприятий.

Жители Резекне отреагировали быстро. На платформе manabalss.lv была размещена инициатива в защиту Gors, которую менее чем за сутки подписали более 2500 человек. Подписанты указывают, что концертный зал является важнейшим культурным центром региона и не должен становиться объектом коммерческих экспериментов.

«На данный момент рабочая группа не приняла и не подготовила для руководства самоуправления никакого решения», — заявила заместитель исполнительного директора муниципалитета Ивета Ципрусе. По ее словам, аудит следовало провести уже давно, однако именно сейчас самоуправление может позволить себе такие расходы. Официальная позиция властей сводится к тому, что репертуар концертного зала должен соответствовать общественным интересам.

Тема Gors уже звучала в предвыборной кампании. В мае, когда городом управляла временная администрация, а Александр Барташевич был отстранен от должности мэра, он в дебатах на Латвийском телевидении критиковал работу зала.

«Репертуар неудовлетворительный. Особенно учитывая, что год назад сменилось городское руководство», — заявил Барташевич.

Оппозиция допускает, что за разговорами об «общественных интересах» может скрываться стремление сделать мероприятия не только дешевле, но и более ориентированными на русскоязычную аудиторию.

Латвийский музыкальный совет подчеркнул, что Gors имеет стратегическое значение. В концертный зал вложены значительные государственные, европейские средства и деньги Фонда капитала культуры, поэтому любые изменения в модели управления, по мнению совета, недопустимы без его участия. В то же время сам концертный зал распространил анкету, предложив обществу оценить свою работу.