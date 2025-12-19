Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Не трогайте Gors»! В Резекне выступили против его приватизации

19 декабря, 2025

Резекненская городская дума инициировала аудит концертного зала Gors и рассматривает возможные сценарии его реорганизации, сообщает LSM.lv. Эти планы вызвали резкую реакцию оппозиции и жителей города, которые опасаются приватизации зала и изменения его культурной направленности.

Самоуправление поручило провести аудит, чтобы оценить работу Gors и определить дальнейшие шаги. Оппозиционные депутаты заявляют, что за формулировками о «реорганизации» может скрываться передача концертного зала частному предпринимателю, что, по их мнению, приведет к снижению уровня культурного предложения и качества мероприятий.

Жители Резекне отреагировали быстро. На платформе manabalss.lv была размещена инициатива в защиту Gors, которую менее чем за сутки подписали более 2500 человек. Подписанты указывают, что концертный зал является важнейшим культурным центром региона и не должен становиться объектом коммерческих экспериментов.

«На данный момент рабочая группа не приняла и не подготовила для руководства самоуправления никакого решения», — заявила заместитель исполнительного директора муниципалитета Ивета Ципрусе. По ее словам, аудит следовало провести уже давно, однако именно сейчас самоуправление может позволить себе такие расходы. Официальная позиция властей сводится к тому, что репертуар концертного зала должен соответствовать общественным интересам.

Тема Gors уже звучала в предвыборной кампании. В мае, когда городом управляла временная администрация, а Александр Барташевич был отстранен от должности мэра, он в дебатах на Латвийском телевидении критиковал работу зала.

«Репертуар неудовлетворительный. Особенно учитывая, что год назад сменилось городское руководство», — заявил Барташевич.
Оппозиция допускает, что за разговорами об «общественных интересах» может скрываться стремление сделать мероприятия не только дешевле, но и более ориентированными на русскоязычную аудиторию.

Латвийский музыкальный совет подчеркнул, что Gors имеет стратегическое значение. В концертный зал вложены значительные государственные, европейские средства и деньги Фонда капитала культуры, поэтому любые изменения в модели управления, по мнению совета, недопустимы без его участия. В то же время сам концертный зал распространил анкету, предложив обществу оценить свою работу.

В Латвии разрешили нейтрализовать дроны у критической инфраструктуры

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

Дождливая ночь и осторожные прояснения

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

Где в Латвии можно будет покататься на горных лыжах на Рождество?

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Новая станция техосмотра в Риге сможет обслуживать до 1000 авто в день

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Ford неожиданно меняет курс: автоаккумуляторы уходят в дата центры

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

Рижане требуют не застраивать Малую Аркадию. Но денег на парк у Риги нет

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

