Три страны освобождены от участия в кредите Украине на 90 мрлд евро. Что говорят их лидеры?

19 декабря, 2025 16:49

Мир

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: «Венгрия остается голосом мира в Европе и не позволит использовать деньги венгерских налогоплательщиков для финансирования Украины». Он добавил, что освобождение от участия в кредите означает, что страна «избавила наших детей и внуков от бремени этого огромного займа в 90 млрд евро».

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо: «Словакия не будет участвовать ни в каком военном кредите для Украины». Фицо добавил, что отвергает любое дальнейшее финансирование, «поскольку мы не верим в военное решение конфликта».

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что делегации ЕС «договорились о дальнейшей поддержке Украины в форме кредита; я поддержал эти выводы и при этом обеспечил, что Чехия не будет гарантировать этот заем. Именно так, как я и обещал».

Сумма займа будет выделена из бюджета Евросоюза.

В Латвии разрешили нейтрализовать дроны у критической инфраструктуры

18:38

Новости Латвии

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

Дождливая ночь и осторожные прояснения

18:29

Важно

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

Где в Латвии можно будет покататься на горных лыжах на Рождество?

18:23

Важно

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Новая станция техосмотра в Риге сможет обслуживать до 1000 авто в день

18:20

Важно

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Ford неожиданно меняет курс: автоаккумуляторы уходят в дата центры

18:10

Всюду жизнь

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

17:47

Важно

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

Рижане требуют не застраивать Малую Аркадию. Но денег на парк у Риги нет

17:35

Важно

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

