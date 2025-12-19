Три страны освобождены от участия в кредите Украине на 90 мрлд евро. Что говорят их лидеры?

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо: «Словакия не будет участвовать ни в каком военном кредите для Украины». Фицо добавил, что отвергает любое дальнейшее финансирование, «поскольку мы не верим в военное решение конфликта».

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что делегации ЕС «договорились о дальнейшей поддержке Украины в форме кредита; я поддержал эти выводы и при этом обеспечил, что Чехия не будет гарантировать этот заем. Именно так, как я и обещал».

Сумма займа будет выделена из бюджета Евросоюза.