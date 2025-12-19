Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Якорь в газовой трубе. Капитан судна признал нарушение, но не ущерб Balticconnector

Редакция PRESS 19 декабря, 2025 17:18

Мир 0 комментариев

Капитан китайского судна Newnew Polar Bear признал себя виновным в нарушении правил безопасности судоходства, но отказался признавать вину по уголовному делу о причинении ущерба газопроводу Balticconnector, пишет Helsingin Sanomat. Заседание прошло в пятницу в суде Гонконга.

Прокуратура считает капитана ответственным за повреждение газопровода между Финляндией и Эстонией, произошедшее в октябре 2023 года. В рамках дела ему предъявлены два обвинения - в нарушении правил безопасности судоходства и в причинении ущерба. По данным издания, капитан согласен признать первое обвинение, но намерен оспаривать второе.

Финские СМИ ранее сообщали, что ремонт Balticconnector обошелся в 35–40 млн евро. Признание вины по части нарушений правил безопасности может повлиять на меру наказания, однако уголовное разбирательство по ущербу продолжается.

Адвокат капитана ходатайствовал об отсрочке заседания, чтобы изучить материалы обвинения и предоставить клиенту юридическую консультацию. Судья удовлетворил просьбу. Следующее заседание назначено на 20 января. После этого станет ясно, сохранит ли капитан свою нынешнюю позицию или изменит ее.

Капитан Newnew Polar Bear находится под предварительным заключением в Гонконге с мая. Судебный процесс продвигается медленно - дело рассматривалось на заседаниях в июле, сентябре и декабре.

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка
Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

Алла Пугачева выпустила новую антивоенную песню «Давай просто жить» (видео)
Алла Пугачева выпустила новую антивоенную песню «Давай просто жить» (видео)

В Латвии за всё платят дважды, или Почему нам вечно не хватает денег? Разгадка в одной таблице
В Латвии за всё платят дважды, или Почему нам вечно не хватает денег? Разгадка в одной таблице

В Латвии разрешили нейтрализовать дроны у критической инфраструктуры

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

Дождливая ночь и осторожные прояснения

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

Где в Латвии можно будет покататься на горных лыжах на Рождество?

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Новая станция техосмотра в Риге сможет обслуживать до 1000 авто в день

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Ford неожиданно меняет курс: автоаккумуляторы уходят в дата центры

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

Рижане требуют не застраивать Малую Аркадию. Но денег на парк у Риги нет

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

