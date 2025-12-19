Якорь в газовой трубе. Капитан судна признал нарушение, но не ущерб Balticconnector

Прокуратура считает капитана ответственным за повреждение газопровода между Финляндией и Эстонией, произошедшее в октябре 2023 года. В рамках дела ему предъявлены два обвинения - в нарушении правил безопасности судоходства и в причинении ущерба. По данным издания, капитан согласен признать первое обвинение, но намерен оспаривать второе.

Финские СМИ ранее сообщали, что ремонт Balticconnector обошелся в 35–40 млн евро. Признание вины по части нарушений правил безопасности может повлиять на меру наказания, однако уголовное разбирательство по ущербу продолжается.

Адвокат капитана ходатайствовал об отсрочке заседания, чтобы изучить материалы обвинения и предоставить клиенту юридическую консультацию. Судья удовлетворил просьбу. Следующее заседание назначено на 20 января. После этого станет ясно, сохранит ли капитан свою нынешнюю позицию или изменит ее.

Капитан Newnew Polar Bear находится под предварительным заключением в Гонконге с мая. Судебный процесс продвигается медленно - дело рассматривалось на заседаниях в июле, сентябре и декабре.