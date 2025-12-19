Не проспите ночь 21 декабря: небо покажет сразу два редких события!

И именно в эту ночь небо добавляет второй бонус. Пика достигает метеорный поток Урсиды — тихий, редкий и капризный. Он не обещает фейерверков, но иногда внезапно «выстреливает», оставляя мягкие световые следы в морозной темноте. Его радиант — в Малой Медведице, рядом с Полярной звездой.

Долгая ночь, холодный спокойный воздух и минимальное световое вмешательство делают 21 декабря идеальным временем, чтобы просто выйти и посмотреть вверх.

Никаких телескопов.

Только тёплая одежда, тёмное небо и немного терпения.

Иногда смена сезона видна не по календарю, а по звёздам.