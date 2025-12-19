ЕС дал Украине 90 млрд евро и не тронул активы РФ. Но дал в кредит

Лидеры ЕС в пятницу согласовали предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро сроком на два года. Средства предназначены для компенсации растущего бюджетного дефицита. Кредит будет обеспечен из общего бюджета Евросоюза. При этом договориться об использовании замороженных российских активов участникам саммита не удалось.

«Поддержка Украины - это инвестиции в безопасность всей Европы, в том числе и Латвии», - заявила Силиня.

Изначально рассматривался вариант использования замороженных активов российского центрального банка на сумму около 200 млрд евро. Однако он не прошел из-за разногласий между странами ЕС. Бельгия, где сосредоточена значительная часть этих средств, потребовала совместных гарантий, что оказалось неприемлемым для других участников. Канцлер Германии Фридрих Мерц, выступавший за этот вариант, назвал итоговое решение по кредиту «четким сигналом» Владимиру Путину.

По оценкам Евросоюза, Украине потребуется еще 135 млрд евро, чтобы избежать наращивания долгов в течение следующих двух лет. Дефицит средств, предупреждают в ЕС, может начать ощущаться уже в апреле.