Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 19. Декабря Завтра: Lelde, Sarmis
Доступность

ЕС дал Украине 90 млрд евро и не тронул активы РФ. Но дал в кредит

Редакция PRESS 19 декабря, 2025 16:52

Мир 0 комментариев

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня назвала решение ЕС о выделении Украине 90 млрд евро на ближайшие два года четким сигналом того, что Европа не намерена ослаблять поддержку Киева. По ее словам, договоренность, достигнутая после длительных переговоров в Брюсселе, дает Украине необходимый финансовый запас на фоне призывов США к скорейшему завершению войны.

Лидеры ЕС в пятницу согласовали предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро сроком на два года. Средства предназначены для компенсации растущего бюджетного дефицита. Кредит будет обеспечен из общего бюджета Евросоюза. При этом договориться об использовании замороженных российских активов участникам саммита не удалось.

«Поддержка Украины - это инвестиции в безопасность всей Европы, в том числе и Латвии», - заявила Силиня.
Изначально рассматривался вариант использования замороженных активов российского центрального банка на сумму около 200 млрд евро. Однако он не прошел из-за разногласий между странами ЕС. Бельгия, где сосредоточена значительная часть этих средств, потребовала совместных гарантий, что оказалось неприемлемым для других участников. Канцлер Германии Фридрих Мерц, выступавший за этот вариант, назвал итоговое решение по кредиту «четким сигналом» Владимиру Путину.

По оценкам Евросоюза, Украине потребуется еще 135 млрд евро, чтобы избежать наращивания долгов в течение следующих двух лет. Дефицит средств, предупреждают в ЕС, может начать ощущаться уже в апреле.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В Латвии за всё платят дважды, или Почему нам вечно не хватает денег? Разгадка в одной таблице
Эксклюзив

В Латвии за всё платят дважды, или Почему нам вечно не хватает денег? Разгадка в одной таблице

Тогда я попросила на 200 евро больше: девушка в шоке от результата рабочего интервью
Важно

Тогда я попросила на 200 евро больше: девушка в шоке от результата рабочего интервью

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка
Важно

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Латвии разрешили нейтрализовать дроны у критической инфраструктуры

Новости Латвии 18:38

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

Читать
Загрузка

Дождливая ночь и осторожные прояснения

Важно 18:29

Важно 0 комментариев

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

Читать

Где в Латвии можно будет покататься на горных лыжах на Рождество?

Важно 18:23

Важно 0 комментариев

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Читать

Новая станция техосмотра в Риге сможет обслуживать до 1000 авто в день

Важно 18:20

Важно 0 комментариев

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Читать

Ford неожиданно меняет курс: автоаккумуляторы уходят в дата центры

Всюду жизнь 18:10

Всюду жизнь 0 комментариев

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Читать

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

Важно 17:47

Важно 0 комментариев

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

Читать

Рижане требуют не застраивать Малую Аркадию. Но денег на парк у Риги нет

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

Читать