Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 12. Января Завтра: Reina, Reinholds, Reinis, Renats
Доступность

Ремонтировал машину на муниципальные деньги: в Видземе осудили бывшего мэра

Редакция PRESS 12 января, 2026 13:57

Важно 0 комментариев

LETA

Видземский окружной суд ужесточил наказание бывшему председателю думы Паргауйского края Хардийсу Вентсу (Latvijas Zemnieku savienība), признав его виновным в злоупотреблении служебным положением. В течение нескольких лет он оплачивал ремонт автомобилей и покупку автозапчастей за счёт самоуправления. Решение было пересмотрено после апелляции прокурора Видземского судебного округа, который счёл ранее назначенное условное лишение свободы чрезмерно мягким и необоснованным.

Суд постановил оштрафовать Вентса на сумму, эквивалентную 30 минимальным зарплатам — 23 400 евро, а также запретить ему занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях сроком на три года. Ранее Видземский районный суд назначил ему условное лишение свободы с испытательным сроком на один год.

В настоящее время Вентс является членом правления Крестьянского союза Латвии и помощником депутата Сейма Лигиты Гинтере (ZZS).

Как установил суд, в 2014 и 2017 годах Вентс заключил с самоуправлением договоры об использовании личного автомобиля для служебных нужд. Документы предусматривали компенсацию топлива и амортизации в установленных пределах, однако не давали права оплачивать за счёт самоуправления ремонт, замену шин, мойку автомобиля, а также покупку технических жидкостей и других сопутствующих товаров.

Несмотря на это, с 2014 по 2021 год Вентс организовывал ремонт и техническое обслуживание, а также приобретал автозапчасти, масло и расходные материалы для двух принадлежащих ему автомобилей, не имея на это законных оснований.

В результате его действий самоуправлению был нанесён материальный ущерб в размере 12 770,67 евро, что в соответствии с Уголовным законом квалифицируется как существенный вред. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение десяти дней.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Если выиграет Ланга — будет прецедент: Абола тоже идёт в суд против главы дерусификаторов
Важно

Если выиграет Ланга — будет прецедент: Абола тоже идёт в суд против главы дерусификаторов (1)

Выехал на встречку: названа причина трагического ДТП в Тукумском крае
Важно

Выехал на встречку: названа причина трагического ДТП в Тукумском крае

Врачей судят за новогодний корпоратив. Серьёзно, KNAB?
Важно

Врачей судят за новогодний корпоратив. Серьёзно, KNAB?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Заплатите штраф»: абсурд, в котором оказались жертвы с улицы Баускас

Важно 15:50

Важно 0 комментариев

К концу рабочего дня пятницы в Рижский социальный департамент поступило 68 заявлений от жителей дома № 15 на улице Баускас, при этом кризисное пособие было выплачено 61 домохозяйству, сообщили агентству LETA в городской самоуправе. Общая сумма выплаченных средств достигла 67 860 евро, помощь в целом получили 104 человека.

К концу рабочего дня пятницы в Рижский социальный департамент поступило 68 заявлений от жителей дома № 15 на улице Баускас, при этом кризисное пособие было выплачено 61 домохозяйству, сообщили агентству LETA в городской самоуправе. Общая сумма выплаченных средств достигла 67 860 евро, помощь в целом получили 104 человека.

Читать
Загрузка

246 000 евро на мотивацию сотрудников: Минблаг выдал себе премии

Новости Латвии 15:42

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство благосостояния в 2025 году выплатило 246 000 евро на мотивацию сотрудников, сообщила агентству LETA заместитель государственного секретаря министерства Айя Гринберга.

Министерство благосостояния в 2025 году выплатило 246 000 евро на мотивацию сотрудников, сообщила агентству LETA заместитель государственного секретаря министерства Айя Гринберга.

Читать

Латвия фактически живет на средства ЕС (ЦИФРЫ)

Важно 15:36

Важно 0 комментариев

Интересные цифры опубликовал юрист Юрий Соколовский на своей страничке в Фейсбуке.

Интересные цифры опубликовал юрист Юрий Соколовский на своей страничке в Фейсбуке.

Читать

Поменять одно слово! Журналисты бьют тревогу: свобода слова под угрозой

Важно 15:26

Важно 0 комментариев

Ассоциация журналистов Латвии (LŽA) категорически возражает против продвигаемых Министерством культуры (KM) поправок, которые, прикрываясь техническим уточнением терминологии, на деле существенно и необоснованно ограничивают возможности СМИ информировать общество о деятельности государственного управления, говорится в заявлении ассоциации.

Ассоциация журналистов Латвии (LŽA) категорически возражает против продвигаемых Министерством культуры (KM) поправок, которые, прикрываясь техническим уточнением терминологии, на деле существенно и необоснованно ограничивают возможности СМИ информировать общество о деятельности государственного управления, говорится в заявлении ассоциации.

Читать

Спец по уборке дорог Латвии едет учиться в Гарвард — за четверть млн долларов: СМИ

Выбор редакции 15:12

Выбор редакции 0 комментариев

Государственное акционерное общество «Latvijas autoceļu uzturētājs» (занимается содержанием и в том числе чисткой дорог) частично оплатило обучение члена правления Илзе Букулде в Гарвардской школе бизнеса, сообщает bb.lv со ссылкой на ЛТВ.

Государственное акционерное общество «Latvijas autoceļu uzturētājs» (занимается содержанием и в том числе чисткой дорог) частично оплатило обучение члена правления Илзе Букулде в Гарвардской школе бизнеса, сообщает bb.lv со ссылкой на ЛТВ.

Читать

Погорели на кексах: как сладкий скандал уничтожил самую гламурную пару Италии

Всюду жизнь 15:04

Всюду жизнь 0 комментариев

В Италии продолжается один из самых громких скандалов последних лет — и начался он… с рождественских кексов.

В Италии продолжается один из самых громких скандалов последних лет — и начался он… с рождественских кексов.

Читать

Похоронное бюро Angel: организация похорон по всей Латвии круглосуточно

PRESS рекомендует 15:00

PRESS рекомендует 0 комментариев

В момент, когда уходит из жизни близкий и дорогой человек, многих охватывает не только скорбь, но и растерянность: что делать, как приступить к организации достойных похорон? Поручите все заботы похоронному бюро Angel.

В момент, когда уходит из жизни близкий и дорогой человек, многих охватывает не только скорбь, но и растерянность: что делать, как приступить к организации достойных похорон? Поручите все заботы похоронному бюро Angel.

Читать