Ремонтировал машину на муниципальные деньги: в Видземе осудили бывшего мэра

Суд постановил оштрафовать Вентса на сумму, эквивалентную 30 минимальным зарплатам — 23 400 евро, а также запретить ему занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях сроком на три года. Ранее Видземский районный суд назначил ему условное лишение свободы с испытательным сроком на один год.

В настоящее время Вентс является членом правления Крестьянского союза Латвии и помощником депутата Сейма Лигиты Гинтере (ZZS).

Как установил суд, в 2014 и 2017 годах Вентс заключил с самоуправлением договоры об использовании личного автомобиля для служебных нужд. Документы предусматривали компенсацию топлива и амортизации в установленных пределах, однако не давали права оплачивать за счёт самоуправления ремонт, замену шин, мойку автомобиля, а также покупку технических жидкостей и других сопутствующих товаров.

Несмотря на это, с 2014 по 2021 год Вентс организовывал ремонт и техническое обслуживание, а также приобретал автозапчасти, масло и расходные материалы для двух принадлежащих ему автомобилей, не имея на это законных оснований.

В результате его действий самоуправлению был нанесён материальный ущерб в размере 12 770,67 евро, что в соответствии с Уголовным законом квалифицируется как существенный вред. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение десяти дней.