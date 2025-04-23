Расследование: к поджогам авиагрузов причастны спецслужбы РФ

К воспламенению грузов на борту самолетов в Европе причастно Главное управление Генерального штаба ВС РФ (ранее: ГРУ). К такому выводу пришло следствие, говорится в совместном журналистском расследовании немецких медиакомпаний WDR и NDR, а также газеты Süddeutsche Zeitung. Подробности сообщает на своем сайте новостная передача Tagesschau общественно-правового телеканала ARD в среду, 23 апреля.

Указывается, что расследование инцидентов с пожарами на борту грузовых самолетов, случавшимися на территории европейских стран в последние месяцы, проводились и в Германии. В ряде европейских стран они продолжаются до сегодняшнего дня.

Международная диверсионная операция

Как выяснили журналисты WDR, NDR и Süddeutscher Zeitung, европейские службы безопасности, изучавшие инциденты с пожарами авиагрузов в аэропорту Лейпцига, Варшавы и Бирмингема, пришли к выводу, что эти инциденты взаимосвязаны и являются частью международной операции, к которой ГРУ привлекло около десяти человек.

Авторы смогли выяснить личности ряда подозреваемых, говорится в расследовании. К ним относятся и вероятные высокопоставленные служащие ГРУ. Так, по данным западных спецслужб, одним из организаторов операции был полковник ГРУ Денис Смольянинов, пишут немецкие СМИ. В декабре 2024 года он попал под европейские санкции за то, что вербовал через интернет "агентов для совершения диверсий на территории ЕС".

Между тем посольство РФ в Берлине отвергает все подобные обвинения и называет их "паранойей" и "теориями заговора", уточняется в публикации.

Посылки со взрывчаткой

Кроме прочего, внимание следователей привлекли четыре посылки. Две из них должны были быть отправлены из Литвы в Польшу, еще две - из Литвы в Великобританию. Одна из посылок, отправленная в Лондон, воспламенилась во время промежуточной посадки грузового самолета в Лейпциге, говорится в публикации. Одну из двух посылок, отправленных из Литвы в Польшу, следователям удалось перехватить. Как говорится в журналистском расследовании, во всех четырех посылках, о которых идет речь, было обнаружено взрывчатое вещество на основе магния.

В начале августа 2024 года некий мужчина в Варшаве отправил по одной посылке в США и в Канаду. Следователи выяснили, что в обеих находился трекер. Вероятно, с его помощью злоумышленники хотели проследить точный путь доставки, полагает генпрокуратура Польши.

В связи с расследованием в одном из крупных городов на востоке Германии прошли обыски у гражданина Украины, следует из статьи. Его подозревают в контактах с мужчиной, которого считают виновным в закладывании взрывчатых веществ в посылки в Литве. Обвинения против самого украинца, однако, выдвинуты не были.

Следователи полагают, что к операциям со взрывоопасными посылками российские спецслужбы привлекали так называемых "одноразовых агентов" - жителей европейских стран, не являющихся кадровыми сотрудниками ГРУ. Их вербуют через мессенджеры, предлагая за плату выполнить невинные, на первый взгляд, задания.