Раев: НАТО должно взять под контроль часть воздушного пространства Украины

© LETA 16 сентября, 2025 09:33

Фото sargs.lv

НАТО следует взять под контроль часть воздушного пространства Украины для повышения безопасности стран организации. Такое мнение сегодня утром в программе «Утренняя панорама» на LTV высказал военный эксперт, беспартийный депутат Сейма Игорь Раев, комментируя недавнее вторжение российских беспилотников в Польшу.

Политик предположил, что Запад может контролировать 100–150 километров вблизи своих границ на территории Украины, что даст ему возможность своевременно сбивать или воздействовать на объекты, летящие в направлении стран НАТО.

«Россия постоянно давит на нас, но мы постоянно молчим. Нам нужно начать давать им отпор. Нам нужно показать, что у нас тоже есть зубы», — заявил бывший военный.

По мнению парламентария, такой шаг также даст возможность вдумчиво проверить границы России. По его мнению, Россия не станет возражать против сбивания целей в воздушном пространстве Украины с территории НАТО.

По словам Раева, такой шаг сначала отодвинет границы угрозы со стороны стран НАТО на 150 километров, но в дальнейшем могут появиться возможности перейти к более широкой помощи Украине.

«Есть такой термин — сначала эскалация, потом деэскалация», — прокомментировал депутат такие возможные действия.

Политик отметил, что Россия производит беспилотники во всё больших количествах, и в будущем можно даже ожидать, что она сможет запускать по Украине около 1000 дронов в день. Пока что в самых крупных атаках использовалось примерно вдвое меньше дронов.

Раев подчеркнул, что уже сейчас очевидно, что Россия возобновила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, и, соответственно, такой масштабный удар будет очень сокрушительным, поскольку защитить всё будет невозможно.

Камбала, Зундовскис и многие другие примут участие в новом бойцовском шоу

20 сентября на площадке "VEF Vasarnīca" состоится вечер единоборств «Lucky Latvian Fight Club» — «Born to Win». В программе зрители увидят бои по боксу, кикбоксингу и ММА, сообщает портал balticevents.info.

Кто не платит алименты: обновлённый список ограничения прав

Число должников по алиментам в настоящее время превышает 47 тысяч человек, однако общее число детей, нуждающихся в финансовой поддержке из Гарантийного фонда алиментов, уменьшается. При этом задолженность неплательщиков алиментов по-прежнему значительна и достигает 470 миллионов евро.

Да у вас девушек вербуют для взрывов и убийств: реплика Орбана вызвала гнев премьера Швеции

Публичная перепалка между премьер-министрами Швеции и Венгрии разразилась в социальных сетях после того, как Виктор Орбан заявил, что 280 несовершеннолетних шведских девушек были арестованы за убийство, процитировав сообщение немецкой газеты.

Губит Латвию не русский: учитель истории

Четыре латвийских школьника завоевали золотые медали в конкуренции 12 стран на Международной олимпиаде по английскому языку, которая прошла в Деве (Румыния) в конце августа.

«Израиль такой же варвар как Россия»: премьер Испании выступил с громким заявлением

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал отстранить Израиль от международных спортивных соревнований до прекращения войны в Газе. Заявление главы испанского правительство прозвучало после того, как пропалестинские активисты сорвали финальный этап велогонки "Вуэльта", из-за участия в ней израильской команды Israel Premier Tech.

Израильская армия начала операцию по полной оккупации Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к наземному наступлению на город Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильских чиновников.

Загадочная смерть 30-летнего мужчины: соседи подозревают нехорошее

В Валмиере мужчина погиб после падения из окна пятого этажа. Жители дома переживают случившееся, потому что от соседа такого не могли ожидать – погибший был домовитым, работящим, открытым и дружелюбным человеком. Окружающим трудно поверить, что это было самоубийство, сообщает «Degpunktā».

