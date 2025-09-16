Раев: НАТО должно взять под контроль часть воздушного пространства Украины

Политик предположил, что Запад может контролировать 100–150 километров вблизи своих границ на территории Украины, что даст ему возможность своевременно сбивать или воздействовать на объекты, летящие в направлении стран НАТО.

«Россия постоянно давит на нас, но мы постоянно молчим. Нам нужно начать давать им отпор. Нам нужно показать, что у нас тоже есть зубы», — заявил бывший военный.

По мнению парламентария, такой шаг также даст возможность вдумчиво проверить границы России. По его мнению, Россия не станет возражать против сбивания целей в воздушном пространстве Украины с территории НАТО.

По словам Раева, такой шаг сначала отодвинет границы угрозы со стороны стран НАТО на 150 километров, но в дальнейшем могут появиться возможности перейти к более широкой помощи Украине.

«Есть такой термин — сначала эскалация, потом деэскалация», — прокомментировал депутат такие возможные действия.

Политик отметил, что Россия производит беспилотники во всё больших количествах, и в будущем можно даже ожидать, что она сможет запускать по Украине около 1000 дронов в день. Пока что в самых крупных атаках использовалось примерно вдвое меньше дронов.

Раев подчеркнул, что уже сейчас очевидно, что Россия возобновила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, и, соответственно, такой масштабный удар будет очень сокрушительным, поскольку защитить всё будет невозможно.