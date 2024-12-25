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Прогноз погоды до самого конца года: что заслужили

© LETA 25 декабря, 2024 15:22

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В четверг, 26 декабря, в Латвии ожидаются моросящие дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Синоптики отмечают, что ближайшие несколько дней будут преимущественно спокойными - облаков будет много, ожидаются небольшие осадки и туман, ветер будет слабым или умеренным.

В ночь на четверг погода будет облачной, в отдельных районах ожидается морось, местами возможны туман и дымка. Слабый или умеренный юго-западный, западный ветер. Минимальная температура составит +1...+6 градусов, в юго-восточных районах в начале ночи возможен 0 градусов.

В Риге ночью небо затянут облака, во второй половине ночи ожидаются осадки и дымка. Слабый или умеренный юго-западный, западный ветер. Минимальная температура воздуха составит +4...+5 градусов.

Максимальная дневная температура составит +3...+8 градусов.

Первые несколько дней после Рождества будут похожими, временами с небольшими дождями и положительными температурами. В конце недели и в начале новой недели атмосферное давление понизится, и на погоду будет влиять активность циклонов, что приведет к увеличению количества осадков и порывистому ветру.

На данный момент синоптики прогнозируют, что циклоны продолжат оказывать влияние и на рубеже годов. В ночные часы температура может опускаться немного ниже 0 градусов.

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Выбор редакции 15:50

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"Хочу от всей души поздравить нашу главу правительства Эвику Силиню с Рождеством, на которое она подарила нам так много замечательных "подарков": возможность в следующем году за каждый рецепт на лекарства платить стоимость половины буханки хлеба, шанс платить дорожный налог за машины, стоящие в гараже из-за невозможности купить топливо, и щедро оплачиваемую промывку мозгов так называемыми общественными медиа. Она также позаботилась о том, чтобы ещё несколько человек, как и президент страны, смогли стать миллионерами за счёт налогоплательщиков. А судебные исполнители теперь имеют возможность выставлять счета, увеличенные втрое, за штрафы, о которых мы не знали. Каждый житель Латвии, от новорождённых до пациентов паллиативной помощи, смог "подарить" неГауссу 2500 евро, чтобы тот получил как минимум полмиллиарда. Этот список рождественских "подарков" можно продолжать до бесконечности", - пишет на pietiek.com Виталий Крупис.

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