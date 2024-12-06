Президенты стран Балтии призывают ввести более жесткие санкции против  сторонников российской агрессии

Президенты стран Балтии акцентируют внимание на том, что такой призыв прозвучал в свете недавней отправки войск КНДР для борьбы с Украиной, а также военных поставок и совместных производств Китая и Ирана, поддерживающих российскую агрессию.

В заявлении, принятом в ходе ежегодного совещания президентов в литовском городе Клайпеда, подчеркивается, что страны Балтии продолжают сотрудничество с целью решительной совместной реализации действующих ограничительных мер и предотвращения обхода санкций.

Кроме того, президенты призывают продолжить деятельность Евросоюза (ЕС) и его стран-участниц по сдерживанию военных действий России, прекращению торговых сделок с Россией и Беларусью и введению новых тарифов на импорт российских и белорусских товаров.

В заявлении отмечается, что страны Балтии продолжают осуществлять обязательство по обеспечению военной помощи Украине в размере не менее 0,25% годового валового внутреннего продукта.

Президенты обязуются продолжать оказывать эффективную и синхронизированную военную помощь Украине, в том числе с использованием Европейского механизма мира, инициативы ЕС по производству боеприпасов, миссии военной помощи ЕС в поддержку Украины и советнической миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности в Украине, а также путем использования поддержки НАТО для безопасности и обучения и Всеобъемлющего пакета поддержки Украины.

"Мы по-прежнему полны решимости поддержать Украину на ее необратимом пути к членству в НАТО. Мы решительно поддерживаем членство Украины в ЕС и призываем ускорить переговоры по вступлению с Украиной", - отмечают президенты стран Балтии.

Они также призывают международное сообщество полностью поддержать предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским формулу мира, в которой в качестве приоритета выдвинуты суверенитет и территориальная целостность Украины и привлечение к ответственности России. Президенты стран Балтии выражают поддержку предложенному Зеленским плану победы в стремлении к справедливому и устойчивому миру.