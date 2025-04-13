Предпасхальная неделя начнется с осадков; ближе к празднику возможна гроза

Во вторник дождь время от времени будет идти в основном на востоке. Будет дуть слабый южный ветер, в отдельных районах образуется туман. Ночью температура воздуха уже не будет опускаться ниже нуля. Днем потеплеет до +12...+18 градусов, во вторник даже до +20 градусов. Прохладнее будет лишь кое-где на побережье.

В середине и второй половине недели ожидается переменная облачность, количество осадков будет постепенно уменьшаться. Тем не менее местами возможны грозы. Ветер - от слабого до умеренного. В отдельные дни местами воздух прогреется до +25 градусов.