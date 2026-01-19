Правда ли, что мы теряем больше всего тепла через голову? Ответ вас удивит

Но реальность оказалась куда прозаичнее.
Голова не является каким-то особым “радиатором тепла”. Тело теряет тепло через любую открытую часть, и ровно настолько, насколько она не защищена одеждой. Если вы в тёплом комбинезоне, но без шапки — да, быстрее всего замёрзнет голова. Но если выйти на мороз в купальнике, то тепло уйдёт в первую очередь через ноги — просто потому, что они больше по площади.
Почему же миф так прижился?
Во-первых, голова действительно хуже утеплена естественным образом — на ней меньше жировой ткани.
Во-вторых, сосуды в области головы хуже “сжимаются” на холоде, чем в других частях тела.
Но это не делает её уникальной — просто одной из уязвимых зон.
Эксперименты с охлаждением показывают:
голова остывает не быстрее, чем другие открытые участки тела.
И всё же шапка — не бессмысленна.
Если холодно и голова не закрыта, человек замёрзнет — точно так же, как если выйти без куртки или без шарфа. Более того, лицо тоже теряет много тепла, и в сильный мороз именно оно начинает “отдавать холод” быстрее всего.
Итог простой:
не потому что голова особенная,
а потому что открытая кожа всегда проигрывает холоду.