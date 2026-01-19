Правда ли, что мы теряем больше всего тепла через голову? Ответ вас удивит

Но реальность оказалась куда прозаичнее.

Голова не является каким-то особым “радиатором тепла”. Тело теряет тепло через любую открытую часть, и ровно настолько, насколько она не защищена одеждой. Если вы в тёплом комбинезоне, но без шапки — да, быстрее всего замёрзнет голова. Но если выйти на мороз в купальнике, то тепло уйдёт в первую очередь через ноги — просто потому, что они больше по площади.

Почему же миф так прижился?

Во-первых, голова действительно хуже утеплена естественным образом — на ней меньше жировой ткани.

Во-вторых, сосуды в области головы хуже “сжимаются” на холоде, чем в других частях тела.

Но это не делает её уникальной — просто одной из уязвимых зон.

Эксперименты с охлаждением показывают:

голова остывает не быстрее, чем другие открытые участки тела.

И всё же шапка — не бессмысленна.

Если холодно и голова не закрыта, человек замёрзнет — точно так же, как если выйти без куртки или без шарфа. Более того, лицо тоже теряет много тепла, и в сильный мороз именно оно начинает “отдавать холод” быстрее всего.

Итог простой:

не потому что голова особенная,

а потому что открытая кожа всегда проигрывает холоду.