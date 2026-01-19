Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 19. Января Завтра: Alnis, Andulis
Доступность

Правда ли, что мы теряем больше всего тепла через голову? Ответ вас удивит

Редакция PRESS 19 января, 2026 13:24

Азбука здоровья 0 комментариев

«Всегда держите голову в тепле — через неё уходит до 45 процентов тепла». Этот совет многие слышали с детства. Его писали в инструкциях, повторяли туристы и военные, передавали как истину без доказательств.

Но реальность оказалась куда прозаичнее.

Голова не является каким-то особым “радиатором тепла”. Тело теряет тепло через любую открытую часть, и ровно настолько, насколько она не защищена одеждой. Если вы в тёплом комбинезоне, но без шапки — да, быстрее всего замёрзнет голова. Но если выйти на мороз в купальнике, то тепло уйдёт в первую очередь через ноги — просто потому, что они больше по площади.

Почему же миф так прижился?

Во-первых, голова действительно хуже утеплена естественным образом — на ней меньше жировой ткани.
Во-вторых, сосуды в области головы хуже “сжимаются” на холоде, чем в других частях тела.
Но это не делает её уникальной — просто одной из уязвимых зон.

Эксперименты с охлаждением показывают:
голова остывает не быстрее, чем другие открытые участки тела.

И всё же шапка — не бессмысленна.
Если холодно и голова не закрыта, человек замёрзнет — точно так же, как если выйти без куртки или без шарфа. Более того, лицо тоже теряет много тепла, и в сильный мороз именно оно начинает “отдавать холод” быстрее всего.

Итог простой:
не потому что голова особенная,
а потому что открытая кожа всегда проигрывает холоду.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Жуткая история агрессивной семьи. Отец душил учительницу, дитятко угрожало воткнуть карандаш
Важно

Жуткая история агрессивной семьи. Отец душил учительницу, дитятко угрожало воткнуть карандаш (2)

А что, если русские заберут остров Хийумаа? Вейдемане о слабых местах Балтийского моря
Важно

А что, если русские заберут остров Хийумаа? Вейдемане о слабых местах Балтийского моря (1)

Андрис Бите в шоке: в перенесенный выходной чиновники не работают?
Важно

Андрис Бите в шоке: в перенесенный выходной чиновники не работают? (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Там США делают то и то»: реакция в Латвии на тарифные войны Трампа

Важно 15:26

Важно 0 комментариев

После угроз президента США Дональда Трампа ввести дополнительные таможенные тарифы против европейских стран, которые будут противиться его намерению установить контроль США над Гренландией, Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность ввести не только таможенные тарифы на импорт из США в размере 93 миллиардов евро, но и ограничить доступ американских компаний к рынку ЕС. В Латвийской конфедерации работодателей полагают, что тарифы Трампа косвенно затронут и Латвию, сообщает Latvijas radio.

После угроз президента США Дональда Трампа ввести дополнительные таможенные тарифы против европейских стран, которые будут противиться его намерению установить контроль США над Гренландией, Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность ввести не только таможенные тарифы на импорт из США в размере 93 миллиардов евро, но и ограничить доступ американских компаний к рынку ЕС. В Латвийской конфедерации работодателей полагают, что тарифы Трампа косвенно затронут и Латвию, сообщает Latvijas radio.

Читать
Загрузка

Нового мэра Адажи предлагают выбрать после принятия бюджета

Новости Латвии 14:59

Новости Латвии 0 комментариев

Решение об избрании следующего мэра Адажская дума, вероятнее всего, примет после утверждения бюджета, однако переговоры о потенциальных кандидатах уже начались, выяснило агентство ЛЕТА.

Решение об избрании следующего мэра Адажская дума, вероятнее всего, примет после утверждения бюджета, однако переговоры о потенциальных кандидатах уже начались, выяснило агентство ЛЕТА.

Читать

«Мама, что делать?» Дети пошли кататься на горку в лес и нашли труп

Важно 14:52

Важно 0 комментариев

Жительница Лиепаи рассказала в соцсетях, что получила звонок от своих детей, которые пошли в лес на горку кататься на санках и обнаружили под деревом человека без сознания.

Жительница Лиепаи рассказала в соцсетях, что получила звонок от своих детей, которые пошли в лес на горку кататься на санках и обнаружили под деревом человека без сознания.

Читать

Министр обороны ЛР призывает не драматизировать ситуацию вокруг Гренландии

Новости Латвии 14:41

Новости Латвии 0 комментариев

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс в утреннем шоу Europe Today на Euronews попытался развеять опасения о кризисе НАТО из-за Гренландии, заявив, что «не стал бы драматизировать».

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс в утреннем шоу Europe Today на Euronews попытался развеять опасения о кризисе НАТО из-за Гренландии, заявив, что «не стал бы драматизировать».

Читать

Новый порядок уплаты автоналога: что на самом деле изменилось

Важно 14:38

Важно 0 комментариев

Разговоры о якобы новом порядке уплаты налога на эксплуатацию транспортного средства встревожили автоводителей в начале года. Поводом стали сообщения в социальных сетях о том, что налог теперь необходимо обязательно оплачивать до 31 января. Как сообщает LSM.lv, эта информация не соответствует действительности.

Разговоры о якобы новом порядке уплаты налога на эксплуатацию транспортного средства встревожили автоводителей в начале года. Поводом стали сообщения в социальных сетях о том, что налог теперь необходимо обязательно оплачивать до 31 января. Как сообщает LSM.lv, эта информация не соответствует действительности.

Читать

Парламент Японии будет распущен: премьер объявила о досрочных парламентских выборах

Мир 14:32

Мир 0 комментариев

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити ⁠объявила о проведении досрочных парламентских выборах 8 февраля. С этой целью 23 января будет распущена нижняя палата парламента, объявила в понедельник, 19 января, 64-летняя глава правительства в Токио, находящаяся у власти лишь три месяца.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити ⁠объявила о проведении досрочных парламентских выборах 8 февраля. С этой целью 23 января будет распущена нижняя палата парламента, объявила в понедельник, 19 января, 64-летняя глава правительства в Токио, находящаяся у власти лишь три месяца.

Читать

Знают раньше врачей: что чувствуют животные, когда человек ещё «здоров»?

Животные 14:31

Животные 0 комментариев

Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что питомец вдруг начал вести себя странно — задолго до того, как вы сами поняли, что с вами что-то не так?
Собака не отходит ни на шаг. Кошка ложится именно на то место, где потом появится боль. Попугай внезапно замолкает. Совпадение?

Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что питомец вдруг начал вести себя странно — задолго до того, как вы сами поняли, что с вами что-то не так?
Собака не отходит ни на шаг. Кошка ложится именно на то место, где потом появится боль. Попугай внезапно замолкает. Совпадение?

Читать